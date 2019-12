Le parcours de Steve, jeune étudiant béninois, a impressionné

Il a fait (encore plus) la fierté de ses parents et de ses amis d'enfance qui prennent leurs quartiers dans la ville d'Abomey, non loin de Cotonou au Bénin. « Quand elle a lu l'article, ma mère m'a appelé pour me dire que les mots lui manquaient pour exprimer sa joie. Avec mon père, elle était extrêmement heureuse. Il y a aussi des potes qui ont vu l'article et m'ont envoyé des captures d'écran », savoure Steve Kouinsou, 18 ans.Mardi, nous avons consacré, sur notre site Internet comme dans les colonnes de notre journal, un portrait à ce brillant et grand étudiant d'1m94. Grâce à une bourse de la fondation Vallet qui célébrait, ce même jour à la Sorbonne, son 20e anniversaire, il a quitté durant l'été 2018 ses terres natales pour faire ses classes au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Il y a d'abord refait une terminale avant d'intégrer, à la rentrée dernière, une classe préparatoire MPSI (mathématiques, physiques et science de l'ingénieur). Avec l'ambition, totalement réaliste vu son potentiel exceptionnel et sa force de travail (il planche jusqu'à 70 heures par semaine), de réussir, à l'avenir, le concours de l'école Polytechnique. Ensuite, il se verrait bien « data scientist », analyste de données et pourquoi pas trader, lui qui ne dirait « pas non » à gagner beaucoup d'argent.« Bravo à vous jeune homme, félicitations ! »Son parcours d'excellence impressionne : au Bénin, il a été major, avec une année d'avance, au brevet des collèges et a décroché son bac avec la mention Très bien, classé 5e au plan national. Un destin qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter où l'histoire de l'exilé en quête de diplômes a été l'une des plus « likées » de la semaine sur le compte du Parisien avec plus de 1300 coups de coeur. « Bon courage pour la prépa, mon fils est passé par là. C'est beaucoup de travail, de fatigue mais à la ...