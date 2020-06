Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le parcours de l'édition 2021 du Dakar dévoilé Reuters • 11/06/2020 à 18:48









par Matthieu Cointe (iDalgo) La 43ème édition du Dakar se déroulera intégralement en Arabie Saoudite. Pour la deuxième année consécutive, le célèbre Rallye-raid prendra ses marques sur les déserts saoudiens. Les organisateurs avaient pour ambition d'étendre les épreuves aux pays voisins, mais la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid-19 en a décidé autrement. Du 3 au 15 janvier prochain, le parcours prendra la forme d'une boucle autour de Jeddah, dans les terres puis le long de la côte. David Castera, patron de l'épreuve, a annoncé que les courses seront plus lentes et plus techniques, notamment pour éviter de nouveaux accidents. Le port du gilet airbag sera obligatoire dans les catégories quads et motos, et des alertes sonores préviendront les pilotes qu'ils approchent d'un danger.

