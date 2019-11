Le parc de la Comoé, frontière poreuse du Nord ivoirien

Le Nord ivoirien en alerte (4). Depuis l'attaque terroriste survenue en mai dans le parc de la Pendjari au Bénin voisin, la vigilance est de mise.

Il se définit comme « le dernier Blanc » avant la frontière. Reynald Gilon, 72 ans, est depuis des décennies le gérant du Kafalo Safari Lodge, un lieu qui raconte à lui seul la triste histoire du tourisme en Côte d'Ivoire. En 1975, le jeune Belge prend sa retraite de militaire, s'ennuie au Cameroun et accepte de reprendre la gestion de cet hôtel-restaurant situé dans le nord-est ivoirien à moins de deux kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso.

Ce lodge est le point de départ de grands safaris à pied, en voiture et à pirogue à travers le parc national de la Comoé, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, peuplé d'animaux exotiques et d'espèces endémiques. Durant les premières années, « mille personnes par mois » venaient en coucou depuis Abidjan pour admirer les plus beaux animaux du parc, que l'on peut toujours voir en peinture, en photo ou empaillés aux quatre coins de l'auberge : panthère, hippopotame, crocodile du Nil, python royal...

Aujourd'hui, l'hôtel sent un peu la poussière et le domaine, immense, est presque vide. Seuls certains animaux - biches, phacochères, hyènes -, quelques salariés et Reynald Gilon peuplent les lieux. Hors du contrôle gouvernemental durant toutes les années de rébellion, le parc, protégé depuis 2012 par l'Office ivoirien des parcs et des réserves (OIPR), récupère peu à peu ses bêtes sauvages. Mais pas encore ses visiteurs. L'hôtelier, cheveux courts et pantalon en treillis, cultive le mince espoir de voir la réserve retrouver son lustre d'antan. « Mais avec ce qu'il se passe à quelques kilomètres, ça me semble compliqué », estime, lucide, celui qui forme les agents de l'OIPR à l'anti-braconnage.

