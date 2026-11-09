Le Paraguay nomme Schreiner à la tête de la banque centrale après la chute d'Ueno

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(Ajoute des précisions concernant l'approbation du Congrès au paragraphe 2, ainsi que le contexte au paragraphe 3)

Le président paraguayen Pedro Alliana a nommé lundi l'économiste Jorge Schreiner à la tête de la banque centrale, à la suite d'une crise déclenchée par l'intervention auprès de la banque numérique Ueno .

M. Schreiner a siégé au conseil d’administration de la banque centrale pendant deux ans, jusqu’en 1999, et a dirigé la commission des valeurs mobilières du pays pendant une décennie, jusqu’en 2013. Sa nomination a été approuvée par le Congrès , qui a également nommé Fernando Rivarola, ancien directeur de l’autorité nationale de régulation bancaire, au conseil d’administration de la banque centrale.

M. Rivarola avait tiré la sonnette d’alarme concernant la situation à Ueno dans un rapport publié en juillet, qui a été divulgué aux médias locaux début octobre, déclenchant une crise qui a entraîné un bouleversementpolitique soudain dans ce pays d’Amérique du Sud et conduit à la destitution de l’ancien gouverneur de la banque centrale, Carlos Carvallo, et de l’ancien président Santiago Peña.

Peña et Carvallo ont été inculpés par le parquet pour des liens présumés avec la banque après que l’ancien président a été destitué vendredi à l’issue d’une procédure de destitution au Congrès. Tous deux ont été placés en détention provisoire .

Alliana a déclaré sur X que la nomination de Schreiner visait à « renforcer le cadre institutionnel de la banque centrale et à restaurer la confiance du peuple paraguayen ».

La faillitede la banque a privé des millions de clients de l’accès à leurs comptes et a déclenché une vague de troubles sociaux et politiques au Paraguay.

Alliana, qui a pris ses fonctions vendredi, a également nommé Félix Sosa à la présidence de l’Autorité nationale de l’électricité. Le nouveau président du Paraguay a également déclaré sur X avoir reçu un appel du secrétaire d’État américain Marco Rubio, au cours duquel ils ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration.