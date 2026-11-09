Le Paraguay cherche à l’étranger les fonds d'une banque en faillite

Des manifestants dans la rue d'Asuncion le 9 novembre 2026 ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le Paraguay a annoncé lundi avoir lancé des démarches avec les États-Unis, le Luxembourg et l’Argentine pour retrouver les fonds détournés dans le scandale bancaire ayant causé la destitution du président Santiago Peña.

Parallèlement, le nouveau président Pedro Alliana a annoncé une réorganisation de son cabinet, trois jours après son arrivée au pouvoir en remplacement de M. Peña, placé en détention.

Le président a annoncé avoir demandé aux ministres et hauts fonctionnaires "de mettre leurs fonctions à disposition".

Manifestations

Le scandale a laissé trois millions d’épargnants sans accès à leurs économies, dans un pays où 60% de la population avait un compte chez Ueno Bank.

Des centaines de travailleurs et d’enseignants ont encore manifesté lundi à Asunción pour exiger des garanties concernant les fonds publics déposés à Ueno Bank, après des manifestations ayant réuni des milliers de personnes ces derniers jours.

Les manifestants réclament la récupération des fonds de retraite et menacent de maintenir la paralysie jusqu’à obtenir des garanties du gouvernement.

La protestation, convoquée par des syndicats de l’éducation, a entraîné la suspension des cours dans les écoles publiques.

Manifestations à Asuncion au Paraguay le 9 novembre 2026 ( AFP / Rodrigo BUENDIA )

Le parquet a indiqué que "des efforts sont en cours pour localiser et sécuriser des biens à l’étranger, afin de les rapatrier et d’indemniser les victimes".

"À cette fin, des contacts sont maintenus avec les autorités du Luxembourg et de l’Argentine, et le département de la Justice des États-Unis d’Amérique a offert sa coopération", a précisé le ministère public dans un communiqué.

Dimanche, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a appelé M. Alliana pour le féliciter de sa prise de fonctions et réaffirmer le soutien de Washington au Paraguay, a indiqué le chef de l’État.

Chambre-forte

Entre-temps, la Banque centrale du Paraguay (BCP), qui est intervenue auprès d’Ueno Bank le 3 novembre en raison de problèmes de solvabilité, a intégré lundi de nouveaux groupes d’épargnants au programme de restitution des dépôts.

Depuis jeudi, près de 1,2 million de personnes ont récupéré un total de 168 millions de dollars, selon les données de la BCP.

Des avances allant jusqu’à 20.000 dollars ont commencé à être versées lundi. Mais le fonds de garantie ne couvre pas les remboursements supérieurs à 36.000 dollars par compte, ce qui fait planer l’incertitude sur le sort des fonds publics qui se trouvaient déposés chez Ueno, comme ceux de l’Institut de prévoyance sociale (IPS), qui gère les retraites.

Dans ces cas, la récupération des biens détournés peut être cruciale pour restituer les dépôts.

Lundi, le Sénat a approuvé à l’unanimité la nomination de Jorge Schreiner comme nouveau président de la BCP.

le président par intérim du Paraguay Pedro Alliana le 9 novembre 2026 ( AFP / DANIEL DUARTE )

Le président Alliana a assuré qu’il cherche à "renforcer la coordination du gouvernement et garantir une gestion plus efficace", en affirmant que les institutions continueront de fonctionner normalement.

Le président a également annoncé des allégements fiscaux pour les personnes affectées par la chute d’Ueno.

Le parquet poursuit son enquête sur l’ex-président Peña, placé en détention provisoire et accusé de délits présumés liés à ses relations financières avec Ueno Bank.

Les enquêteurs tentent d’ouvrir une chambre-forte découverte dimanche lors d’une perquisition dans sa résidence d’été à San Bernardino, à quelque 50 km d’Asunción.

"Nous n’avons pas pu terminer le travail que nous étions en train de réaliser précisément parce que nous avons trouvé une chambre-forte" d’"une grande complexité", a déclaré lundi en conférence de presse la procureure Silvia González, qui a indiqué qu’ils retourneront sur place avec le "dispositif approprié" pour l’ouvrir.

Les enquêteurs envisagent de demander la collaboration de l’épouse de M. Peña, Leticia Ocampos, ou d’autres membres de la famille pour le déverrouiller, a expliqué le procureur Christian Benítez au média ABC.

Ils envisagent également une explosion contrôlée. La construction de la villa a été financée en partie au moyen de prêts d’Ueno Bank, dont les mensualités, selon l’enquête, équivalaient à six fois le salaire du président Peña.