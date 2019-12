Le paradis, un prince, une ouvrière et Brooklyn : les films de la semaine

Chaque mercredi dans « La Matinale », les critiques du « Monde » présentent les meilleurs films à découvrir sur grand écran.

LA LISTE DE LA MATINALE

De Nazareth à Brooklyn, de Paris à Dacca, notre plongée hebdomadaire dans les salles obscures vous emmènera dans un (faux) paradis, dans l'enfer des ateliers textiles du Bangladesh ou sur les traces d'un enquêteur américain. A moins que vous ne préfériez un conte s'échappant vers la cime des arbres ou le perpétuel Halloween de la famille Addams.

« It Must Be Heaven » : chorégraphie d'un naufrage annoncé

A ne pas manquer

Elia, la Palestine et nous. C'est la plus longue série tragi-comique jamais tournée - quatre épisodes depuis 1996 -, ce qui est normal puisque c'est du cinéma. Du vrai. Du grand. Qui fait rêver, rire et pleurer. Soit un personnage de serial loser portant haut sa dignité bafouée, interprété par le réalisateur sur un mode burlesque grand teint.

Moretti ? Keaton ? Tati ? Un chouïa des trois. Cette appétence pour l'absurdité, il est plus que probable que le cinéaste Elia Suleiman la tire de son propre statut : Palestinien en Israël, chrétien en terre d'islam, artiste en zone militante. Minoritaire, en un mot, à tous les étages. Partant, comme de coutume, de Nazareth, il dépliera cette fois son spleen moyen-oriental jusqu'en France et en Amérique.

Cela donne un très grand film en trois tableaux. Le premier voit dans la ville christique un prêtre en grande procession défoncer la porte de son église, derrière laquelle deux bedeaux pompettes se sont réfugiés. Puis voici Paris. Ses filles à vous faire perdre la tête, ses cafés philosophiques, ses perspectives. Sauf que Paris n'est plus tout à fait Paris. Les filles sortent d'un magazine de mode, la police contrôle le bon alignement des terrasses de café. Quant aux perspectives, en ce 14 juillet, elles sont saturées d'engins militaires.

