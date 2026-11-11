Le pape vers le Pérou, après une dernière messe géante en Argentine

Le pape Léon XIV célèbre une messe devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / TOMAS CUESTA )

Plus de trois millions de personnes ont assisté mercredi à Lujan, plus important lieu de pèlerinage d'Argentine, à une dernière messe géante du pape Léon XIV dans le pays, avant son départ pour le Pérou, point culminant de sa tournée en Amérique latine.

L'affluence, confirmée à l'AFP par le gouvernement de la province de Buenos Aires au quatrième et dernier jour de la visite du pape, est la plus massive de son pontificat.

"Merci Argentine, de m'avoir accueilli à bras ouverts (...) je me suis senti comme chez moi", a lancé Léon XIV à l'issue de la messe à Lujan, à 75 km de la capitale, sanctuaire d'une vierge "locale" vénérée depuis le XVIIe siècle et patronne de l'Argentine.

Durant l'office, une immense avenue menant à la basilique était bondée à perte de vue, tandis que les fidèles escaladaient barrières, arbres, pylônes pour apercevoir le pape, aux cris de "Merci Léo pour ta bénédiction !"

Après l'Uruguay et l'Argentine, le souverain pontife de 71 ans poursuit au Pérou, où il fut missionnaire et évêque pendant 20 ans, un intense périple sud-américain de 12 jours.

C'est son premier voyage depuis son opération il y a quatre semaines pour un cancer du poumon.

Le Pérou est l'étape phare. Elle le mènera notamment dans l'ancienne capitale inca, Cuzco, dans la forêt amazonienne et dans son ancien diocèse de Chiclayo, où il pourra renouer avec sa vie de Robert Francis Prevost.

Son séjour en Argentine, ponctué d'hommages et références à François, son prédécesseur argentin qui ne put jamais revenir en son pays comme pape, a généré un engouement spectaculaire.

Des fidèles assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Emiliano Lasalvia )

Trois millions de fidèles à Lujan, 2,5 millions lundi à la messe à Buenos Aires, 650.000 mardi à Cordoba, puis un million mardi soir de nouveau dans la capitale, pour une veillée avec la jeunesse, selon les autorités.

Affluences qui sembleraient démentir le déclin avéré de la foi catholique (bien qu'encore majoritaire, à 57 % de la population) en Argentine. En apparence seulement.

"Argentine, lève-toi"

Les Argentins "descendent très vite dans la rue, pour n'importe quoi, pour faire la fête", analysait pour l'AFP le sociologue expert en religion Nicolas Viotti.

Le pape Léon XIV à bord de sa papamobile salue la foule de fidèles à Luján, dans la province de Buenos Aires, le 11 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

"Les marches, les processions, relèvent de la culture argentine d'occuper l'espace public. Et le catholicisme n'est pas différent de cela, ou peut-être qu'il en est un peu la raison".

"Argentine, lève-toi et marche !", a lancé Léon XIV dans son homélie à Lujan, citant Saint-Augustin dans un ultime message à un pays enclin aux crises économiques, aux tensions sociales et à la polarisation politique : "Si tu te tais, tais-toi par amour, si tu cries, crie par amour".

"C'était une expérience unique, inoubliable, sincèrement, il n'y a pas de mots. La visite du pape laisse une émotion très forte et je sens que ça va marquer un changement pour notre pays", s'émerveillait auprès de l'AFP Daiana Rivero, 36 ans.

Léon XIV n'a pas esquivé des messages à forte teneur sociale voire politique.

Dimanche dans un discours devant les autorités du pays, il avait affirmé que l'économie doit être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie". Message fort dans un pays où l'Eglise locale dénonce régulièrement le coût social de l'austérité du président ultralibéral Javier Milei.

"Lumières" en prison

Mercredi encore, dans son homélie, il a évoqué la place "particulière" à la table du Christ pour les "plus démunis : les pauvres, ceux qui ont faim, les migrants, les malades et les prisonniers".

Des fidèles assistent à une messe célébrée par le pape Léon XIV devant la basilique Notre-Dame de Luján, le 11 novembre 2026 à Luján, dans la province de Buenos Aires, en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Lors de sa rencontre avec la jeunesse, Léon XIV a exhorté mardi "à rester debout face aux idoles de notre temps", comme "le succès à tout prix, l'argent, l'obsession de l'apparence, la popularité ou la quête effrénée du plaisir".

Tôt mercredi, il a visité une prison de sombre réputation, assurant aux détenus que ce lieu de "limites tangibles" est aussi un lieu de changements, de "petites lumières d'espoir".

La prison de Devoto, à présent quasi-désaffectée, a longtemps été symbole de la surpopulation carcérale, hébergeant jusqu'à 1.600 détenus, de droit commun, mais aussi politiques sous la dictature (1976-1983), où elle fonctionna comme centre de torture.

Le pape François, qui était alors Mgr Jorge Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, y venait régulièrement pour laver les pieds des détenus, comme il le fit bien plus tard à Rome, à l'occasion du Jeudi Saint.