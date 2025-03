Le pape, très affaibli, entre dans sa quatrième semaine d'hospitalisation

Des fidèles prient pour le pape François devant l'hôpital Gemelli où il est soigné depuis trois semaines d'une double pneumonie, à Rome le 7 mars 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le pape François entre vendredi dans sa quatrième semaine d'hospitalisation pour une double pneumonie, au lendemain de la publication d'un message sonore dans lequel sa voix très affaiblie a rappelé la fragilité de son état de santé.

Le souverain pontife de 88 ans se trouve dans un état "stable" mais son pronostic vital est toujours "réservé", selon son dernier bulletin de santé.

Jeudi soir, pour la première fois depuis son entrée à l'hôpital Gemelli de Rome le 14 février, le Vatican a publié un court enregistrement audio du pape dans lequel il remercie les fidèles pour leurs prières, la voix très affaiblie.

"Je vous remercie de tout coeur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place" Saint-Pierre de Rome, a dit le jésuite argentin dans ce message en espagnol - sa langue maternelle - enregistré plus tôt dans la journée, selon le Vatican.

"Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi, marquant plusieurs pauses pour reprendre son souffle, avant d'ajouter: "Merci".

L'enregistrement d'une trentaine de secondes a été diffusé jeudi soir lors de la prière quotidienne du rosaire pour la guérison du pape sur la place Saint-Pierre, accueilli par les applaudissements des centaines de fidèles dont beaucoup semblaient émus.

Cette publication intervient alors que le Saint-Siège faisait face ces derniers jours à une demande croissante de preuve de vie du pape, renforcée par la multiplication de fausses informations sur les réseaux sociaux mettant en cause la lucidité du pape ou annonçant même sa mort.

"J'ai été choquée de l'entendre aussi fatigué", a confié à l'AFP Claudia Bianchi, une Italienne de 50 ans.

"Mais c'est un signe positif. Cela nous donne de l'espoir qu'il ait encore la force de parler et qu'il semble vouloir toujours être avec nous", a ajouté Alessandra Dalboni, 53 ans.

- "Doutes" -

François n'a plus fait d'apparition publique et aucune photo ou vidéo de lui n'a été publiée depuis le début de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013.

Des fidèles souhaitent la guérison au pape François hospitalisé à Rome depuis le 14 février pour une double pneumonie, le 6 mars 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Il a manqué les trois dernières prières dominicales de l'Angélus et le Vatican ne s'est pas prononcé quant à une éventuelle apparition ce week-end, indiquant seulement que le cardinal Michael Czerny le remplacerait pour présider la messe du premier dimanche de Carême.

"Nous espérons tous qu'il va bien parce que c'est une personnalité importante pour nous, mais nous avons des doutes. Nous ne voudrions pas avoir ces doutes", a pour sa part déclaré Angelo Belcastro, un Italien de 60 ans en vacances à Rome.

John Maloney, 76 ans, ne s'attendait pas à "recevoir un signe (de vie) aussi rapide" compte tenu des nouvelles préoccupantes sur son état de santé.

"C'est un bon signe qu'il soit enfin capable de parler", a ajouté ce Britannique, en pèlerinage à Rome pour le Jubilé, "Année sainte" de l'Eglise catholique.

Le prochain bulletin médical sera publié samedi et non vendredi soir, "compte tenu de la stabilité" de l'état de santé du souverain pontife, a indiqué le Vatican.

A l'hôpital Gemelli, le jésuite argentin alterne repos, prière, travail et physiothérapie pour venir à bout d'une pneumonie qui touche ses deux poumons et occasionne des épisodes de détresse respiratoire.

Lundi, il a été en proie à "deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë" qui ont rappelé la fragilité de l'état de santé du pape, dont le tableau clinique reste "complexe".

Une fidèle prie pour la guérison du pape François devant l'hôpital Gemelli où il est hospitalisé depuis trois semaines, à Rome le 6 mars 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Son équipe médicale ne s'est toujours pas prononcée sur la durée de son hospitalisation, ni sur celle de sa convalescence s'il parvient à surmonter cette épreuve.

Une incertitude qui a relancé les spéculations sur la capacité de François à assurer sa charge et les rumeurs sur une éventuelle démission.

L'hospitalisation du souverain pontife intervient après qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années : en surpoids, souffrant de douleurs au genou, il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et des infections respiratoires à répétition.

François souffre de fragilités respiratoires, notamment en raison d'une ablation du lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans.