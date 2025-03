Le pape se dit "affaibli" et "confronté à une épreuve" dans un message

Un ballon jaune vole devant les fenêtres de l'hôpital Gemelli à Rome, où le pape François est soigné pour une pneumonie, le 16 mars 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le pape François s'est dit "affaibli" et "confronté à une épreuve" dans un message de remerciements aux fidèles diffusé dimanche de l'hôpital de Rome où il est soigné depuis plus d'un mois pour une double pneumonie.

"Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et sœurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi", a écrit le souverain pontife dans ce message de l'Angélus publié par le Vatican.

"Nos corps sont affaiblis, mais même ainsi, rien ne peut nous empêcher d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance".

Le pape argentin de 88 ans a rendu une nouvelle fois un hommage au personnel soignant des hôpitaux. "Que d'attentions aimantes illuminent les chambres, les couloirs, les cliniques, les lieux où l'on rend les services les plus humbles!", a-t-il relevé.

"Je vous remercie tous pour vos prières et je remercie ceux qui m'assistent avec tant de dévouement", a-t-il ajouté avec un mot d'affection particulier pour les enfants qui prient également pour lui.

Il a en outre appelé les fidèles à "prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre : en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, en République démocratique du Congo".

Des enfants rassemblés devant la statue de Jean-Paul II, tiennent des ballons jaunes et blancs, à l'extérieur de l'hôpital Gemelli à Rome où le pape François est soigné pour une pneumonie, le 16 mars 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le pape François doit rester hospitalisé afin de suivre sa thérapie et ce malgré une amélioration progressive de son état de santé, a annoncé le Vatican samedi soir.

Le souverain pontife séjourne à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février en raison d'une bronchite aggravée en pneumonie affectant les deux poumons.

Si son état est "stable" et son pronostic vital n'est désormais plus engagé, il doit encore recevoir des soins dans cet établissement, pour un temps indéterminé, selon le dernier bulletin médical officiel diffusé samedi.

François, qui s'était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans, souffre de fragilités respiratoires et a connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé.