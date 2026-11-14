Le pape s'inquiète de l'exode rural lors de son retour dans les Andes péruviennes

Le pape Léon XIV célèbre une messe sur l'esplanade de Santa Cruz de Succhabamba, dans la région de Cajamarca, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV s'est inquiété samedi de la "souffrance" des populations rurales face à l'exode, lors de son retour dans un petit village des Andes péruviennes où il avait l'habitude de se rendre lorsqu'il était évêque.

Le souverain pontife de 71 ans, opéré en octobre d'un cancer du poumon, est arrivé mercredi au Pérou, dernière étape d'une tournée de douze jours en Amérique latine, après l'Uruguay et l'Argentine.

Léon XIV s'est rendu en hélicoptère militaire à Santa Cruz de Succhabamba, petit village situé à 2.000 mètres d'altitude et environ 150 km de Chiclayo, où il a été évêque de 2015 à 2023.

Le pape a parcouru les étroites rues de la localité, dont l'une bordée de maisons aux façades couvertes de fresques représentant Robert Prevost, tantôt pape, tantôt évêque. Debout à l'arrière d'une jeep militaire décapotable blanche, il a salué les habitants sous les acclamations.

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur une vaste esplanade, certaines depuis la veille, pour assister à la messe du chef de l'Église catholique et de ses 1,4 milliard de fidèles.

Évoquant un sujet de "grande préoccupation", le pape a fait état lors de son homélie de la "souffrance de ceux qui sont contraints de quitter leur patrie pour chercher un avenir meilleur (...) dans les grandes villes du littoral".

Le souverain pontife a également évoqué les difficultés liées à "la faible natalité" qui vide les villages, ainsi que le défi d'une répartition équitable des bénéfices tirés des ressources de la terre.

Ces préoccupations touchent particulièrement la région de Cajamarca, où se trouve Santa Cruz de Succhabamba et ses quelque 5.000 habitants.

Ce département est celui qui compte le plus grand nombre de personnes nées sur son territoire et vivant ailleurs au Pérou. Quelque 729.000 de ses natifs résident dans d'autres régions du pays, principalement sur le littoral, selon des données issues du recensement de 2025.

Le taux de pauvreté y atteint par ailleurs 41%, le plus élevé du pays.

À cheval

Irma Villalobos, 61 ans, est née à Santa Cruz, mais a quitté le village pour s'installer à Chiclayo, sur la côte. Elle est revenue pour voir le premier pape américain de l'histoire, qui possède également depuis 2015 la nationalité péruvienne.

Selon elle, cette visite est un moment "très profond, très significatif". "Vivre comme des frères, c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui dans notre société péruvienne", a-t-elle déclaré à l'AFP.

"C'est un moment inoubliable et tous les chrétiens doivent être aux côtés du pape", a déclaré pour sa part Oscar Narvaez, un ingénieur de 75 ans venu de la ville de Cajamarca.

Le pape Léon XIV balance un encensoir lors d'une messe sur l'esplanade de Santa Cruz de Succhabamba, dans la région de Cajamarca, au Pérou, le 14 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape a salué "la foi dans les hautes Andes" qui se manifeste "à travers des traditions et des fêtes qui unissent les peuples et les générations". Cette "piété populaire" offre "un antidote salutaire contre la superficialité et le consumérisme, aujourd'hui si répandus", a-t-il ajouté.

Avant la messe, Léon XIV s'est rendu dans l'église qui abrite le Señor del Costado, une représentation du Christ vénérée depuis plus de trois siècles comme patron de la localité. Il s'est recueilli devant la statue, qui représente le Christ avec une plaie au flanc.

Robert Prevost se rendait régulièrement à Santa Cruz lorsqu'il était évêque de Chiclayo, notamment pour les fêtes patronales de septembre. Sa dernière visite remonte à 2022. Avant de partir pour Rome en 2023, il avait promis aux habitants de revenir.

Pour rejoindre certaines des communautés les plus isolées de son diocèse, il devait parfois se déplacer à cheval ou à dos de mule.

"On peut dire qu'il est allé jusqu'au dernier recoin du diocèse de Chiclayo, qui n'a pourtant pas une géographie facile", raconte le père Jorge Villegas, vicaire général du diocèse, qui l'a côtoyé de près.

Dimanche, le souverain pontife doit se rendre à Cusco, ancienne capitale inca située à 3.400 mètres d'altitude, puis à Pucallpa, dans la chaleur humide de l'Amazonie.