Le pape rencontre des victimes "d'abus" au sein de l'Église après avoir demandé "réparation"

Le pape Léon XIV salue la foule depuis sa papamobile près de la Plaza Mayor, à Lima, le 12 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon XIV s'est entretenu jeudi à Lima pendant plus d'une heure avec six victimes d'"abus" commis au sein de l’Église au Pérou, après avoir appelé dans un discours à la "réparation" de ces actes.

Le souverain pontife, opéré il y a quelques semaines d'un cancer du poumon, est arrivé mercredi au Pérou, où il a vécu près de vingt ans, pour la dernière étape d'une intense tournée de douze jours en Amérique du Sud, après l'Uruguay et l'Argentine.

Léon XIV "s'est entretenu personnellement avec chacune d'elles, écoutant leurs récits de souffrance et leur douleur, et réfléchissant avec elles aux moyens de favoriser un changement de mentalité par l'écoute des victimes, la recherche de la vérité, des démarches de guérison et l'engagement à créer des environnements sûrs", a indiqué le Vatican dans un communiqué.

La rencontre s'est déroulée à la nonciature apostolique, devant laquelle des fidèles, ignorant ce qui se passait à l'intérieur, réclamaient une apparition du pape au balcon.

Plus tôt dans la journée, dans un discours aux évêques, Léon XIV avait appelé à répondre "aux abus perpétrés par des membres du clergé ou dans le contexte ecclésial (...) par la vérité, la justice, le pardon, la réparation" et à renforcer la prévention, évoquant une "réalité qui nous a causé tant de douleur".

Certaines personnes rencontrées étaient liées au Sodalicio de Vida Cristiana, selon le Saint-Siège.

L'un des scandales d'agressions sexuelles les plus retentissants au sein de l'Église péruvienne concerne cette organisation catholique ultraconservatrice dissoute sur ordre du pape François en 2025.

Le pape Léon XIV assiste à un office de prière en milieu de matinée, à la cathédrale-basilique Saint-Jean l’Apôtre et Évangéliste, à Lima, le 12 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Tiziana FABI )

L'organisation a reconnu des agressions sexuelles commises par des membres de sa direction sur 19 mineurs et 10 adultes de 1975 à 2002.

"Très confiants"

Dans le prolongement des démarches engagées par son prédécesseur François, le Vatican a mis en place en mai 2026 à Lima un "dispositif d'écoute" destiné à recueillir les témoignages des victimes du Sodalicio et à déterminer les indemnisations, financées par les biens saisis à l'organisation.

Le pape Léon XIV salue un memebre du clergé lors d'une rencontre avec les évêques péruviens à l'archevêché de Lima, le 12 novembre 2026 au Pérou ( POOL / Yara Nardi )

Malgré la lenteur de la procédure, "nous restons très confiants dans le fait qu'une issue favorable sera trouvée", a déclaré à l'AFP Renzo Orbegozo, 50 ans, victime du Sodalicio, soulignant que les victimes avaient "besoin d'un soutien psychologique, médical, d'une réinsertion sociale".

Lorsqu'il était évêque de Chiclayo, de 2015 à 2023, Robert Prevost avait contribué à ouvrir la voie à l'écoute des victimes, avait affirmé l'an dernier Carlos García, président de la Conférence épiscopale péruvienne.

Au cours d'un autre discours prononcé depuis le parvis de la cathédrale de Lima et consacré aux défis du Pérou, le souverain pontife a dénoncé la persistance d'une "mentalité machiste" et les violences envers les femmes.

Le pape Léon XIV s’adresse aux participants lors d’une rencontre consacrée aux défis et aux espoirs pour l’avenir du peuple péruvien, sur la Plaza Mayor de Lima, le 12 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"Il est triste de constater la persistance d'une mentalité machiste qui se manifeste par l'absence du père dans la vie familiale, les abus et la violence à l'égard des femmes", a-t-il déclaré devant des milliers de personnes.

Cette dénonciation a déclenché une salve d'applaudissements et des cris dans la foule.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, au moins 11 féminicides ont été recensés chaque jour en 2024, selon les données de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Cepalc).

"Il nous est douloureux de constater que la violence à l'égard des femmes (...) reste une réalité qui blesse l'humanité tout entière", a ajouté le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde.

Plus tôt, le pape a comparé les difficultés de la mission des évêques à celles rencontrées sur le "Chemin de l'Inca", un ancien réseau de routes traversant principalement les Andes.

"Nous savons que le Chemin de l'Inca n'est pas facile : ses montées et ses passages étroits mettent à l'épreuve l'endurance du marcheur (...). De la même manière, la mission épiscopale ne se déroule pas toujours sur des chemins dégagés", a-t-il déclaré.