Le pape peut se passer d'assistance respiratoire pour de "courts moments"

Des bougies et des messages déposés au pied de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli à Rome où le pape François est soigné pour une pneumonie, le 17 mars 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

Les médecins du pape François, hospitalisé à Rome depuis plus d'un mois pour une double pneumonie, réduisent progressivement son assistance en oxygène dont il peut désormais se passer pour de "courts moments", a annoncé lundi le Vatican.

Le souverain pontife, âgé de 88 ans, se trouve toujours dans un état "stationnaire" et a passé la journée entre repos, prière, kinésithérapie motrice et respiratoire et "un peu de travail", a déclaré le service de presse du Vatican aux journalistes dans la soirée.

L'équipe médicale de l'hôpital Gemelli réduit progressivement le temps passé sous assistance en oxygène, dont il bénéficie via des canules nasales dans la journée et un masque couvrant le nez et la bouche la nuit.

Le flux d'oxygène, jusqu'ici décrit comme "à haut débit", est désormais alterné avec un flux réduit et le pape peut même s'en passer pour de "courts moments", notamment lorsqu'il se déplace, a-t-on précisé de même source.

La ventilation mécanique non invasive au cours de la nuit (masque) est également peu à peu réduite, a ajouté la cellule de presse sans plus de précisions.

Le pape a subi plusieurs crises respiratoires qui ont fait craindre pour sa vie mais son état s'est ensuite stabilisé puis amélioré ces deux dernières semaines.

Le prochain bulletin de santé est attendu pour "au plus tôt mercredi soir", a précisé le Vatican.

Dimanche, le Saint-Siège a diffusé la première photo du pape argentin depuis son entrée à l'hôpital Gemelli le 14 février.

La statue du pape Jean-Paul II à l'extérieur de l'hôpital Gemelli à Rome où le pape est soigné pour une pneumonie, le 17 mars 2025 ( AFP / Tiziana FABI )

On y voit le souverain pontife, de trois quarts dos, assis dans un fauteuil roulant, vêtu d'une chasuble blanche et d'une étole pourpre, le regard orienté vers le bas face à l'autel de la petite chapelle de son appartement médicalisé.

L'expression de son visage n'est pas visible mais sa main droite apparaît gonflée, une conséquence du "manque de mobilité", a précisé lundi le Vatican.

François, qui s'était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans, souffre de fragilités respiratoires et a connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé.

Cette hospitalisation, la quatrième et la plus longue depuis son élection en 2013, intervient à l'approche des célébrations de Pâques, le moment liturgique le plus important du calendrier catholique.