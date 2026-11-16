Le pape Léon XIV conclut sa tournée en Amérique du Sud et rassure sur sa santé

Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis le balcon de la nonciature apostolique à Lima, le 15 novembre 2026 au Pérou ( AFP / Miguel Marruffo )

Le pape Léon XIV achève lundi une tournée de douze jours en Amérique du Sud, un retour aux sources qui a levé les doutes sur sa convalescence après une opération d'un cancer, et confirmé la place centrale de la justice sociale dans son jeune pontificat.

À 71 ans, le premier pape américain, qui possède également la nationalité péruvienne, a parcouru l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou, un itinéraire éprouvant un mois à peine après une intervention pour un cancer du poumon.

Des Andes à la moiteur de l'Amazonie, Léon XIV a notamment sillonné le Pérou, un pays où il a passé près de vingt ans.

Lors de visites dans des maisons de retraite et des prisons, le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde a prononcé des discours incisifs et bousculé des dirigeants politiques comme l'Argentin Javier Milei, martelant que la croissance doit bénéficier à tous, et prenant la défense des pauvres, des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le bon déroulé de cette visite papale a démontré la "force et la détermination incroyables" de Léon, largement "sous-estimées", estime auprès de l'AFP la spécialiste du Vatican, Elise Ann Allen, autrice d'une biographie de ce pape né à Chicago.

Dans un Uruguay prospère et laïque, le souverain pontife s'est aventuré dans le quartier le plus dangereux de la capitale Montevideo, pour dénoncer la mort d'enfants pris dans les violences liées au trafic de drogue.

Il a également évoqué "la douloureuse réalité du suicide", dans le pays d'Amérique latine présentant le taux le plus élevé, et a exigé le respect des femmes, un thème récurrent durant son voyage dans la région.

Retour dans "sa patrie"

En Argentine, Léon a rassemblé plus de 2 millions de personnes lors de messes à Buenos Aires et Lujan, les plus massives de son pontificat à ce jour, dans un pays qui a attendu, en vain, le retour de son prédécesseur François.

Le pape Léon XIV à bord de sa papamobile salue la foule de fidèles à Luján, dans la province de Buenos Aires, le 11 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Léon y a visité la prison de Devoto, longtemps symbole de la surpopulation carcérale, assurant aux détenus que ce lieu de changements pouvait leur apporter de "petites lumières d'espoir".

Dans un foyer pour personnes handicapées, il a souligné que le progrès d'une nation se mesure à la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables.

Mais ce sont les retrouvailles avec le Pérou, où il a exercé comme missionnaire puis évêque, qui ont marqué le moment le plus émouvant du voyage pour Léon XIV.

Des fidèles attendent le cortège transportant le pape Léon XIV à l’extérieur de la base aérienne Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, à Chiclayo, au Pérou, le 13 novembre 2026 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

À Lima, près de trois millions de personnes se sont massées le long des rues pour l'accueillir, selon le Vatican. "Je reviens (...) dans ma patrie", a-t-il déclaré.

Il a exhorté les Péruviens à surmonter les divisions liées au passé, dans un pays toujours profondément divisé sur le gouvernement de l'ancien président Alberto Fujimori, condamné pour des violations des droits humains et père de l'actuelle présidente Keiko Fujimori.

À Chiclayo, de vieilles connaissances ont fait part de leur bonheur de voir leur évêque revenir comme pape.

Léon XIV a aussi rencontré plusieurs victimes de violences sexuelles commises par des membres du clergé en Argentine et au Pérou, dont certaines liées au Sodalicio de Vida Cristiana, organisation catholique ultraconservatrice dissoute sur ordre du pape François en 2025.

Évoquant une "réalité qui nous a causé tant de douleur", Léon XIV a appelé à y répondre "par la vérité" et à renforcer la prévention.

Des Andes au bassin amazonien

Son périple l'a ensuite conduit du nord désertique jusqu'à Cusco, ancienne capitale inca à 3.400 mètres d'altitude, puis vers la chaleur écrasante de l'Amazonie.

Le pape Léon XIV accueilli par des personnes vêtues de costumes traditionnels andins à son arrivée à l'aéroport international Alejandro Velasco Astete de Cusco, au Pérou, le 15 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

À Pucallpa, le pape a dénoncé les menaces qui pèsent sur la forêt tropicale et l'"abandon" des populations autochtones par les autorités, appelant à écouter le "cri" de la terre et des pauvres.

Lundi, il visitera un centre pour personnes âgées et célébrera une dernière messe à Lima, avant de s'envoler pour Rome.

Le diagnostic de cancer du pape, moins de 18 mois après le début de son pontificat, a ébranlé l'Église catholique. Ce voyage, l'un des plus intenses d'un souverain pontife depuis des décennies, a ainsi été scruté tel un baromètre de la manière dont son pontificat pourrait être affecté.

Retourner en Amérique latine lui a permis de "se reconnecter avec les racines de ce qu'il est", affirme Mme Allen. "Nous voyons s'ouvrir un nouveau chapitre du pontificat du pape Léon", assure-t-elle.