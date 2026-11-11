Le pape Léon XIV achève sa visite en Argentine avant un retour très attendu au Pérou

Le pape Léon XIV achève mercredi sa visite en Argentine par une messe en plein air au sanctuaire de Notre-Dame de Luján, principal lieu de pèlerinage catholique du pays, où des millions de fidèles sont attendus avant son départ pour le Pérou , prochaine étape de sa tournée sud-américaine.

Depuis plusieurs jours, les pèlerins affluent vers le sanctuaire, à l'ouest de Buenos Aires. Certains ont parcouru jusqu'à dix kilomètres à pied pour assister à la messe, tandis que plusieurs axes routiers ont été fermés pour des raisons de sécurité.

À l'arrivée du pape Léon XIV en papamobile, les fidèles massés sur plusieurs kilomètres ont scandé "Léon, Léon, Léon", agitant des drapeaux du Vatican blancs et jaunes et se pressant contre les barrières de sécurité.

Mercredi, Léon XIV s'est également rendu dans l'une des plus grandes prisons du pays, où il a pris plusieurs détenus dans ses bras et appelé les surveillants à traiter les prisonniers avec humanité.

Cette visite de trois jours a aussi mis en lumière les critiques de l'Église à l'égard des coupes dans les dépenses sociales engagées par le président Javier Milei.

De nationalités américaine et péruvienne, Léon XIV entamera ensuite l’étape la plus personnelle de cette tournée, l’un des voyages à l’étranger les plus intenses entrepris par un pape depuis des décennies. Il retrouvera ainsi le pays où il a consacré près de vingt ans de sa vie au ministère missionnaire, avant son élection à la tête de l’Église catholique l’année dernière.

Cette étape promet d’être particulièrement émouvante, notamment lorsque le pape Léon XIV retrouvera de vieux amis et passera trois jours à Chiclayo, la ville du nord du pays dont il a été l'évêque de 2015 à 2023. Ce voyage permettra également de mesurer son degré d'implication dans les débats politiques de son pays d'adoption.

La visite de Léon XIV en Argentine a mobilisé plus de quatre millions de fidèles. La messe célébrée lundi à Buenos Aires a réuni à elle seule 2,5 millions de personnes, un record depuis le début de son pontificat.

LE PAPE VA S'ADRESSER À LA PRÉSIDENTE PÉRUVIENNE

L’avion pontifical doit atterrir à la base aérienne de Callao, au Pérou, à 22h30 GMT. Après une brève cérémonie d’accueil, Léon XIV se rendra au palais présidentiel, où il prononcera un discours très attendu devant la présidente Keiko Fujimori , arrivée au pouvoir cette année à l’issue d’un scrutin particulièrement serré, marqué par des accusations de fraude et des retards dans le dépouillement.

Fille de l’ancien président Alberto Fujimori, décédé en 2024, Keiko Fujimori incarne le retour d’une des dynasties politiques les plus puissantes, mais aussi les plus controversées, de l’histoire récente du Pérou. Son père avait dirigé le pays de 1990 à 2000 et est décédé en 2024.

En 2017, Léon XIV, qui était alors connu sous le nom de Robert Francis Prevost, avait vivement critiqué la grâce accordée à l’ancien chef de l’État. Condamné pour de graves violations des droits humains, Alberto Fujimori aurait, selon lui, dû demander personnellement pardon à ses victimes pour que le pays puisse véritablement emprunter le chemin de la réconciliation.

Keiko Fujimori s’est largement appuyée sur l’héritage politique de son père pendant sa campagne présidentielle.

"Il ne s’agit pas seulement d’une visite pastorale du pape auprès de ses fidèles, mais d'une visite dans son propre pays", souligne José Luis Guadalupe Pérez, universitaire à l’Université du Pacifique au Pérou. La connaissance intime du pays par Léon XIV, ajoute-t-il, signifie qu’"il ne manquera pas de marcher sur les pieds de certains".

Le Pérou prépare ces retrouvailles avec ferveur. À Callao, une statue monumentale de 14 mètres représente le pape, les bras ouverts, face à l’océan. Des commerçants de Lima vendent des T-shirts et des souvenirs à l'effigie du pape, et des détenues de la plus grande prison pour femmes du pays ont confectionné des poupées en velours à son image.

L'étape péruvienne viendra conclure la première tournée de Léon XIV en Amérique du Sud depuis son élection à la tête de l'Église catholique. Tout au long de son périple, il a appelé au dialogue politique et à une plus grande unité dans une région divisée.

LA POLITIQUE DU PASSÉ

"Il n’y a aucun autre pays où le pape soit aussi au fait de la politique intérieure que le Pérou", observe Martin Cassinelli, analyste à l’Atlantic Council.

"S'il devait y avoir un sujet susceptible de créer des tensions avec le gouvernement actuel de Keiko Fujimori, ce serait une réflexion sur le passé", a-t-il ajouté.

Les relations entre le gouvernement de d'Alberto Fujimori et l’Église catholique ont souvent été tendues, notamment en matière de droits de l’homme pendant la lutte menée par l’État contre l’insurrection maoïste du Sentier lumineux. Des responsables de l'Église s'étaient également opposés à l'amnistie de 1995 accordée aux membres des forces de sécurité accusés de violations des droits humains.

(Reportage Joshua McElwee, Cassandra Garrison et Marco Aquino; reportage complémentaire Lucinda Elliott; version française elena Smirnova, édité par)