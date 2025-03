Le pape François va mieux et pourrait quitter prochainement l'hôpital

Des fidèles se rassemblent font la prière du rosaire pour le pape François hospitalisé, sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 10 mars 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape François, 88 ans, hospitalisé pour une double pneumonie, va mieux, les améliorations de son état de santé s'étant "consolidées", et les médecins estiment qu'il devrait rester "quelques jours encore" à l'hôpital.

"Les améliorations enregistrées les jours précédents se sont encore consolidées, comme le confirment les analyses sanguines, (...) et la bonne réponse au traitement médicamenteux. Pour ces raisons, les médecins ont décidé aujourd'hui de lever le pronostic", a indiqué le Vatican dans un bulletin médical lundi soir.

Son état clinique "reste stable" mais "compte tenu de la complexité du tableau clinique et de l'important tableau infectieux présenté à l'admission, il sera nécessaire de poursuivre, pendant quelques jours encore, la thérapie médicale pharmacologique en milieu hospitalier", ajoute le communiqué, laissant ainsi entendre que François pourrait quitter l'hôpital dans les prochains jours.

Plus tôt dans la matinée, avant que le pronostic réservé ne soit levé, une source vaticane avait affirmé qu'il était "trop tôt pour parler d'un retour à la Résidence Sainte-Marthe", où le pape vit dans la Cité du Vatican.

Dimanche, le souverain pontife avait communiqué un texte écrit pour la prière de l'Angélus dans laquelle il avait remercié ceux qui se portent volontaires pour aider les personnes dans le besoin, louant leur "proximité et leur tendresse".

"Je fais moi aussi l'expérience de la prévenance du service et de la tendresse de l'attention, en particulier de la part des médecins et du personnel soignant, que je remercie du fond du coeur", avait-il souligné.

- Prières pour sa guérison -

La prière quotidienne du rosaire, consacrée à la guérison du pape, s'est tenue lundi en fin d'après-midi au Vatican, mais de nombreux autres fidèles ont prié pour lui dimanche, notamment en Birmanie.

Le pape François au Vatican, le 9 février 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Dans la cathédrale de Rangoun, capitale économique de la Birmanie, les catholiques avaient incliné la tête pour prier pour le pape François et lui rendre les vœux que le chef religieux malade envoie souvent à ce pays asiatique ravagé par la guerre.

"Il s'occupe de ceux qui sont découragés et faibles. Il se souvient donc toujours du Myanmar (Birmanie, ndlr) et prie pour" le pays, a déclaré Francis Than Htun, recteur de la cathédrale Sainte-Marie et évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Rangoun.

"Je me sens attristé comme s'il était mon propre père depuis qu'il est malade", a-t-il déclaré à l'AFP avant une prière du rosaire pour le pape à laquelle devaient participer des dizaines de personnes dimanche soir.

"Il s'exprime toujours en faveur de la paix", a déclaré Simon Hla Win, un fidèle de 67 ans, lui souhaitant "un prompt rétablissement".

L'hospitalisation du souverain pontife intervient alors qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années : en surpoids, souffrant de douleurs au genou, il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen ainsi que des infections respiratoires à répétition.

François souffre de fragilités respiratoires, notamment en raison d'une ablation du lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans.

Ces problèmes de santé ont relancé les interrogations sur sa capacité à assumer ses fonctions, et les conjectures sur sa possible démission.