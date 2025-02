Le pape François toujours dans un état critique, nouveau bulletin à venir

Le portrait du pape François sur des ballons accrochés à la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le souverain pontife, le 24 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le pape François, hospitalisé pour une double pneumonie, restait dans un état critique mais stable lundi, a annoncé le Vatican dans un climat d'inquiétude croissante pour le pontife de 88 ans.

Un nouveau bulletin de santé doit être publié autour de 18H30 GMT par le Saint-Siège, tandis que le Vatican a appelé les fidèles et les cardinaux à se rassembler place Saint-Pierre lundi soir pour prier pour le pape.

François est en mesure de se lever et de se nourrir normalement, ne souffre pas et son humeur reste "bonne", a précisé une source vaticane, ajoutant que les traitements suivent leurs cours au onzième jour de son hospitalisation, la plus longue depuis son élection en 2013.

Mais selon son dernier bulletin de santé publié dimanche soir, le pontife argentin est toujours dans un "état critique" et continue de recevoir de l'oxygène à haut débit.

"La complexité du tableau clinique et l'attente nécessaire pour que les thérapies pharmacologiques fassent effet exigent de rester réservé sur le pronostic", précise ce bulletin.

Si son anémie s'est améliorée et que son nombre de plaquettes sanguines, qui avait baissé, s'est stabilisé grâce aux transfusions effectuées samedi, "certains examens sanguins montrent une insuffisance rénale initiale, légère, actuellement sous contrôle", ont indiqué les médecins.

L'état de santé du chef de l'Eglise catholique, hospitalisé depuis le 14 février, s'est brutalement dégradé samedi avec "une crise asthmatique prolongée qui a nécessité la mise sous oxygène à haut débit", ainsi que des problèmes hématologiques ayant requis "une transfusion sanguine".

Son équipe médicale a affirmé ces derniers jours que François n'était pas "hors de danger".

Des nonnes prient devant l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le pape François, le 24 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Dimanche, des fidèles se sont de nouveau rassemblés et ont déposé des bougies devant l'hôpital Gemelli de Rome. François y est soigné dans un appartement spécialement aménagé situé au dixième étage comprenant notamment une petite chapelle, où il a participé à la messe dimanche.

Pour le Pr Abele Donati, un anesthésiste dirigeant une unité de soins intensifs à l'hôpital universitaire des Marches (centre de l'Italie), l'insuffisance rénale du pape "pourrait signaler la présence d'une septicémie en phase initiale".

"Il s'agit de la réponse de l'organisme à une infection en cours, dans ce cas aux deux poumons. Pour se défendre, le système immunitaire produit des substances dont la diffusion provoque des dysfonctionnements des organes", a expliqué l'expert, cité par le quotidien Il Corriere della Sera.

- "Moment important" -

De nombreuses prières pour la santé du pape argentin ont été organisées à Rome, en Italie et dans le monde, particulièrement en Amérique latine. Des responsables religieux et politiques ont dit prier pour lui.

Une femme dépose des fleurs au pied de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le pape François, le 24 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Lundi soir à 21H00 (20H00 GMT) se tiendra sur la place Saint-Pierre une prière pour le pape et les malades, dirigée par le Secrétaire d'Etat et N.2 du Saint-Siège, le cardinal italien Pietro Parolin.

"Prier ensemble, c’est l’idée de communion, être ensemble dans ce moment important, d’incertitude", a déclaré à l'AFP Christophe Gosselin, prêtre chargé de la pastorale des jeunes St Louis des Français à Rome qui a invité les paroissiens à s'y rendre en procession avec des bougies.

"Cette nouvelle nous surprend. On est dans la surprise, l’inquiétude, et en même temps il y a une confiance dans les équipes médicales", a-t-il ajouté.

Les internautes ont aussi posté des centaines de messages, disant prier pour François, beaucoup partageant une photo de l'évêque de Rome seul sur la place Saint-Pierre lors de la pandémie de Covid-19.

François avait été hospitalisé initialement pour une bronchite, mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait développé une double pneumonie, une infection du tissu pulmonaire potentiellement mortelle.

Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.

Des bougies déposées au pied de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où est hospitalisé le pape François, le 24 février 2025 à Rome ( AFP / Alberto PIZZOLI )

L'hospitalisation du pape, à la fois chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques et chef de l'Etat de la Cité du Vatican, a relancé les interrogations autour de sa capacité à assumer ses fonctions. Le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altèrerait sa lucidité.

Elle relance également les spéculations sur la possible démission du pape, qui a cependant dit plusieurs fois que ce moment n'était pas arrivé.

"Le pape est vivant et c'est le moment de prier, pas de penser à qui sera son successeur", a affirmé au quotidien Corriere della Sera le cardinal conservateur allemand Gerhard Ludwig Müller, l'un de ses opposants les plus virulents.