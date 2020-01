Le pape François s'énerve après avoir été agrippé par une fidèle

Le pape François peut s'emporter et perdre son sang-froid. La scène s'est déroulée mardi 31 décembre, en fin d'après-midi, devant la Basilique Saint-Pierre, au Vatican. Alors qu'il saluait la foule, le pape François n'a pas caché son agacement face à l'emportement d'une fidèle venue assister aux célébrations.Sur les images filmées par Reuters, on découvre le pape François qui serre quelques mains, comme à son habitude. Un peu plus loin, une fidèle au premier rang fait le signe de croix à son approche. Mais le pape repart et s'éloigne de la foule massée derrière les barrières.C'est alors que cette jeune femme retient par surprise et visiblement assez fortement la main du souverain pontife. Tout en lui adressant la parole, elle ne semble pas vouloir lâcher prise. WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu-- Reuters (@Reuters) January 1, 2020 Très agacé par ce geste brusque qui lui a visiblement fait assez mal, le pape François finalement extrait sa main en tapant sur celle de la jeune femme, avant de repartir très mécontent.Le pape, 83 ans et qui a des difficultés à marcher, a poursuivi ensuite son tour de la crèche en maintenant un peu plus de distance avec les fidèles enthousiastes et son visage s'est détendu au contact des jeunes enfants.Ce court épisode fait réagir les réseaux sociaux, certains comprenant tout à fait le geste du souverain pontife, le jugeant « tout à fait humain ». « Qui n'aurait pas réagi de la sorte ? » Un réflexe de @Pontifex_fr tout à fait humain. Celui d'un homme âgé, à de très hautes responsabilités, et dont sa personne est constamment menacée. Et puis, qui n'aurait pas réagi de la sorte? #Pape #PapaFrancesco https://t.co/Y1HwOsXIHt— La Thèse Tinette null (@LTinette) January 1, 2020D'autres en revanche critiquent son attitude : « ...