Le pape François remercie les fidèles, d'une voix chevrotante, dans un court message audio

Une personne prie devant la statue de Jean-Paul II à l'extérieur de l'hôpital Gemelli à Rome où est soigné le pape François pour une pneumonie, le 6 mars 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )

Le pape François, hospitalisé à Rome depuis près de trois semaines pour une pneumonie, a remercié jeudi les fidèles, d'une voix chevrotante, dans un court message audio diffusé lors de la prière du rosaire, le premier depuis son hospitalisation à Rome le 14 février.

"Je vous remercie de tout coeur pour les prières que vous faites pour ma santé depuis la place (Saint-Pierre de Rome), je vous accompagne d'ici", a dit le souverain pontife dans son message enregistré plus tôt dans la journée selon le Vatican.

"Je vous accompagne d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge prenne soin de vous", a-t-il poursuivi, ajoutant: "Je vous remercie."

Le pape se trouve dans un état "stable" et n'a pas subi jeudi de nouvelle crise respiratoire, selon le Vatican.

"Le Saint-Père s'est consacré à quelques activités de travail au cours de la matinée et de l'après-midi, alternant le repos et la prière", a précisé le Vatican dans un communiqué.

Hospitalisé depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome, le souverain pontife de 88 ans reste fragile et "les médecins continuent de réserver leur pronostic" sur l'évolution du cadre clinique.

Les analyses de sang sont également "stables" et le pape n'a pas de fièvre.

Le Vatican publie deux fois par jour des informations sur l'état de santé du pape, mais il a fait savoir jeudi que le prochain bulletin médical, diffusé chaque soir, serait publié samedi et non vendredi, "compte tenu de la stabilité" de l'état de santé du souverain pontife.

Le chef des quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde n'a pas été vu en public depuis son hospitalisation, la plus longue de son pontificat. Et le Vatican n'a pas plus publié de photos, bien que François ait signé plusieurs textes.

Mercredi, François a suivi depuis sa chambre d'hôpital le jour des Cendres qui marque le début du Carême à 40 jours de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique.

Lors de ses précédentes hospitalisations, il était apparu sur le balcon de l'hôpital pour la prière hebdomadaire de l'Angélus, le dimanche à midi.

- Un quatrième Angélus sans pape ? -

Mais il a manqué les trois derniers Angélus et aucune annonce n'a encore été faite quant à une éventuelle apparition ce week-end.

Le Vatican a confirmé jeudi que le cardinal Michael Czerny remplacerait le pape pour diriger la messe du premier dimanche de Carême.

La messe faisait également partie des célébrations du Jubilé 2025, une année sainte dirigée par le pape et consacrée ce week-end aux volontaires et au volontariat.

Le Saint-Siège a estimé jeudi que l'événement "prend une signification encore plus profonde, avec les pensées et les prières de tous les frères et sœurs tournées vers le Saint-Père et l'expérience qu'il est en train de vivre".

A l'hôpital Gemelli, le jésuite argentin alterne repos, prière, travail et physiothérapie pour venir à bout d'une pneumonie qui touche ses deux poumons et occasionne des épisodes de détresse respiratoire.

Lundi, il a été en proie à "deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë" et ces nouvelles crises ont rappelé la fragilité de l'état de santé du pape, dont le tableau clinique reste "complexe", ravivant l'inquiétude des fidèles.

Son équipe médicale ne s'est toujours pas prononcée sur la durée de son hospitalisation, ni sur celle de sa convalescence, s'il parvient à surmonter cette épreuve.

Cette situation plonge le Vatican dans l'incertitude, ses fonctionnaires poursuivant leur travail tout en étant suspendus aux bulletins médicaux.

L'hospitalisation du souverain pontife intervient après qu'il a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années : en surpoids, souffrant de douleurs au genou, il a, entre autres, subi des opérations du côlon et de l'abdomen et des infections respiratoires à répétition.

Ces problèmes de santé ont relancé les interrogations sur la capacité de François à assumer ses fonctions, et les conjectures sur sa possible démission.