Le Pape François peut-il démissionner ? «Deux papes émérites, pourquoi pas !»

Depuis plusieurs semaines de nombreux signes ont amené les spécialistes du Vatican à se poser la question : le Pape François va-t-il démissionner ? Entre son bain de foule de Noël qui a tourné à la polémique, les différentes affaires de pédophilie qui touchent l'Eglise et la montée d'un « schisme » qu'il a lui-même reconnu.Si le Pape François venait à démissionner, il y aurait deux papes émérites. Serait-ce possible ?ARNAUD BÉDAT. Il y a sept ans, un pape émérite, n'était-ce pas totalement et résolument inconcevable dans l'esprit de beaucoup ? Alors, deux papes émérites, pourquoi pas. Un pape émérite à Rome, un autre à Buenos Aires, cela n'est pas inconcevable du tout !Mais la sortie du livre du cardinal Sarah, avec une participation controversée de Benoît XVI, a montré que l'absence de statut de pape émérite est un peu problématique...« Vous n'entendrez plus parler de moi », avait promis Benoît XVI en partant en 2013. Mais dès lors que certains profitent de la vieillesse difficile et déclinante d'un pape émérite pour lui forcer visiblement un peu la main, la question soulevée par Nicolas Senèze du journal La Croix mérite d'être posée : il serait peut-être en effet plus judicieux de créer un statut d'évêque émérite de Rome.Que changerait ce statut ?Le pape est automatiquement évêque de Rome. Il pourrait reprendre ce statut, ce qui contenterait tout le monde !La sortie du livre du cardinal Sarah fragilise-t-elle le Pape François ?Ce livre est une polémique très franco-française. À l'étranger, cette polémique a duré à peine quelques heures. Au final, tout s'est réglé ensuite de manière feutrée, à la vaticane, de façon à ce que personne ne perde la face, plaidant la bonne foi des uns et des autres. Mais soyons clairs : Benoît XVI n'a jamais validé la publication d'un livre « à quatre mains » avec le cardinal Sarah. Si c'était le cas, Fayard aurait depuis ...