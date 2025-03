Le pape François passe le cap de ses 12 ans de pontificat à l'hôpital

Des bougies sont allumées devant une statue de Jean Paul II à l'extérieur de l'hôpital Gemelli à Rome où le pape François est hospitalisé, le 12 mars 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

François passe jeudi le cap de ses 12 ans de papauté à l'hôpital, sans date de sortie prévue, l'incertitude persistant sur l'avenir de son pontificat même si ses médecins ont écarté tout danger immédiat.

Quand François pourra-t-il quitter l'hôpital Gemelli de Rome? Dans quel état? Sera-t-il capable de poursuivre sa mission? Les interrogations se multiplient autour du pontife de 88 ans après sa double pneumonie, source d'inquiétudes chez les catholiques depuis le 14 février.

S'il n'est plus dans un état "critique", l'évêque de Rome bénéficie toujours d'une assistance respiratoire, via des canules nasales en journée et un masque à oxygène la nuit.

Jeudi matin, le pape a poursuivi sa thérapie ainsi que la kinésithérapie motrice, avant de prier, a indiqué le Vatican. Selon le dernier bulletin médical publié mercredi soir, l'état de santé de François "reste stable" et "une radiographie du thorax a confirmé les améliorations".

Le chef des 1,4 milliard de catholiques s'est vu remettre des centaines de dessins et messages d'enfants arrivés du monde entier ces derniers jours, a indiqué le Vatican.

Cette hospitalisation, la quatrième et la plus longue depuis son élection le 13 mars 2013, porte néanmoins un sérieux coup d'arrêt au rythme effréné que s'était jusqu'ici imposé le jésuite argentin en dépit des avertissements de son entourage.

Selon les médecins, il faut des semaines pour se relever d'une telle épreuve. Sans doute davantage pour François, qui s'était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans et a multiplié ces dernières années les alertes de santé, dont deux opérations sous anesthésie générale et des infections respiratoires à répétition.

- "Point d'interrogation" -

"La suite du pontificat reste en point d'interrogation pour l'instant, y compris pour François lui-même", confie à l'AFP le père Michel Kubler, ancien rédacteur en chef du quotidien catholique français La Croix.

"Il ne sait pas à quoi va ressembler sa vie une fois de retour au Vatican, et se réserve donc sans doute la possibilité de renoncer à sa charge s'il n'y arrivait plus", ajoute-t-il.

La récente convocation d'un consistoire (réunion de cardinaux), format choisi par son prédécesseur Benoît XVI pour annoncer sa renonciation à la stupeur générale, a ravivé les spéculations sur une possible renonciation de François. Mais aucune date n'a été fixée et il a pris ses distances avec cette hypothèse ces dernières années, estimant qu'elle ne devait pas devenir "une mode".

Pendant son absence, François, qui n'est plus apparu en public depuis le 14 février, a délégué des messes à de hauts responsables du Saint-Siège tout en maintenant certaines activités comme signer des documents ou recevoir ses proches collaborateurs.

Le calendrier apparaît délicat à l'approche des fêtes de Pâques, période de l'année extrêmement chargée, et en plein Jubilé, "année sainte" de l'Eglise catholique avec son lot d'évènements culturels et religieux et ses quelque 30 millions de fidèles attendus.

Difficile, dans les conditions actuelles, d'imaginer le pape retrouver le même rythme qu'auparavant.

"C'est probablement la fin du pontificat tel qu'on l'a connu jusqu'ici" avec sa cadence riche d'audiences, de voyages à l'étranger et de multiples engagements, prévient Michel Kubler.

- Réformes inachevées -

Principale interrogation qui en découle: la poursuite des réformes engagées par François depuis 12 ans.

Homme de terrain et de contact, Jorge Mario Bergoglio n'a pas seulement signé un changement de style au Vatican: ses réformes ont modifié en profondeur la vie de l'Eglise.

Remise en ordre des finances, place des laïcs et des femmes, décentralisation, ouverture aux divorcés remariés et aux fidèles LGBT+, évangélisation, lutte contre les violences sexuelles: nombre de décisions ont déjà été concrétisées dans des textes officiels.

Cette politique a valu à François une opposition farouche en interne, qui est allée crescendo ces dernières années, à l'image de la levée de boucliers provoquée par l'ouverture des bénédictions aux couples de même sexe fin 2023.

Le pape François salue la foule lors d'une audience générale sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 20 mars 2024 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"Qu'on l'apprécie ou non, il a fait bouger les lignes, mais beaucoup de choses restent encore en attente", rappelle une source vaticane sous le couvert de l'anonymat.

Dernier chantier en date, le Synode sur l'avenir de l'Eglise - grande réunion mondiale d'évêques à laquelle le pape a associé pour la première fois des laïcs et des femmes - a voulu instaurer une horizontalité inédite, jusque dans les diocèses.

Mais la question très controversée du diaconat féminin a été laissée en suspens et les thèmes les plus sensibles ont été confiés à 10 groupes de travail qui doivent rendre leurs conclusions en juin.