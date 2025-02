Le pape François, hospitalisé pour une bronchite, a bien dormi

Une statue du pape Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli où le pape François est hospitalisé pour une bronchite , le 15 février 2025 à Rome ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape François, hospitalisé vendredi à Rome pour soigner une bronchite provoquant des difficultés respiratoires, a passé une bonne nuit et poursuit son traitement, a fait savoir samedi un porte-parole du Vatican.

"Le pape François a passé une nuit tranquille et a bien dormi", a dit à des journalistes Matteo Brunei, le directeur du service de presse du Saint-Siège. "Il a pris un petit déjeuner ce matin (samedi) et a lu des journaux. Les examens et traitements se poursuivent".

Le souverain pontife argentin de 88 ans, qui souffre de cette bronchite depuis la semaine dernière, avait dû renoncer en milieu de semaine à lire sa catéchèse lors de son audience générale hebdomadaire.

Vue de l'hôpital Gemelli à Rome, où le pape François est hospitalisé pour une bronchite, le 15 février 2025 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Le Vatican a précisé vendredi que le pape avait subi des examens montrant "une infection des voies respiratoires" et qu'il présentait une "légère fièvre". Selon les médias italiens, il pourrait rester à l'hôpital pendant plusieurs jours.

Problèmes de hanche, douleurs au genou, opérations, infections respiratoires: le pape a affiché ces dernières années une santé déclinante et subi plusieurs alertes, qui ne l'ont pas empêché de maintenir un agenda chargé au Vatican.

François, qui a subi une ablation partielle d'un poumon dans sa jeunesse, avait déjà souffert de deux bronchites en 2023, dont une l'avait contraint d'annuler une visite à Dubaï pour participer à la COP28 de l'ONU sur le climat.

Le pape François, le 12 février 2025 au Vatican ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le chef de l'Eglise catholique se déplace depuis 2022 en fauteuil roulant en raison de douleurs persistantes à un genou et doit s'appuyer sur une canne lors des rares moments où il se tient debout. Il porte aussi depuis peu un appareil auditif.