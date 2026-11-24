Le pape François la veille de sa mort, le 20 avril 2025, au Vatican ( AFP / Tiziana FABI )

Le défunt pape François dit avoir vu le diable à trois reprises et les "portes de l'enfer" une fois, dans un carnet intime et inédit, dont des extraits ont été publiés mardi dans un nouveau livre.

"Le journal spirituel du pape François", du cardinal argentin Victor Manuel Fernández, inclut des passages tirés d'un journal que Jorge Bergoglio - qui fut pape de 2013 à 2025 - a tenu entre 1992 et 2024, un document qui révèle ses inquiétudes, ses regrets et son autocritique. Ainsi que son immense humanité et sa foi.

Victor Manuel Fernández, préfet du dicastère (ministère) pour la Doctrine de la foi au Vatican, a indiqué que François lui avait demandé de contribuer à faire connaître au monde les réflexions consignées dans ce carnet en plastique noir.

À la mort de François, en 2025, le préfet a confié à son successeur, Léon XIV, sa crainte que le carnet ne soit "abandonné dans un quelconque dépôt".

Il a obtenu l'autorisation d'en publier des passages, soulignant que "les préoccupations spirituelles présentes dans son cœur sont très explicites et peuvent nous faire du bien".

"Yeux enflammés"

Dans l'une des révélations les plus intrigantes, François écrit qu'alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, il a vu le diable à trois reprises et a entendu sa voix.

"J'ai découvert que le démon rôdait effrontément, planant avec ruse", a écrit le pape argentin dans son journal le 24 janvier 2021, selon un exemplaire de la version française de l'ouvrage publié par Albin Michel et consulté par l'AFP.

"Il y a quinze ans environ. Je l'ai vu depuis la fenêtre de la voiture. Je n'oublie pas ses yeux menaçants et, en même temps, séduisants", écrit-il. Lors du deuxième épisode, dans une chapelle carmélite, "il me regarda avec des yeux enflammés".

Le troisième épisode s'est produit lors d'une réunion à Rome. "Je le vis et entendis sa voix, triomphant, possédant tout. (...) Je ne peux pas oublier le puissant râle de sa voix", écrit-il, ajoutant: "Le Seigneur m'a donné la possibilité de me libérer de ces rencontres."

François a également révélé, le 7 juin 2018, que la nuit précédente, alors qu'il se préparait à aller dormir, il avait "vu les portes de l'enfer". "La séduction païenne dans toute sa force. J'ai regardé un peu et ça m'a terrorisé", dit-il, ajoutant qu'il a alors "pris le chapelet comme une arme".

– Autocritique –

Tout au long du journal, François n'hésite pas à se critiquer lui-même, pour ses "sentiments de dédain, d'envie, d'orgueil" occasionnels ou pour avoir ignoré un homme ivre dans la rue qui l'avait interpellé, parce qu'il voulait "marcher tranquillement".

Au cours de la dernière période de sa vie, il regrette d'avoir été "le Jorge arrogant, autosuffisant, cynique et menteur envers lui-même".

Le pape François avait aussi une forte personnalité et était parfois critiqué au sein de la Curie, l'organe de gouvernement de l'Église catholique, pour son style jugé autoritaire.

François semble avoir redouté que ses jours sur Terre soient comptés, s'inquiétant de son vieillissement.

En 1996, à 60 ans – près de trois décennies avant sa mort –, il écrit : "Je veux faire le bien pour le peu de temps qu'il me reste, souhaitant être bon. Combien de temps mal consacré, combien de mal fait !"

En 2001, il écrit: "L'âge de 65 ans me fait penser à la fin. Je compte déjà à rebours."

Les inquiétudes se sont poursuivies même après son élection comme pape en 2013, François écrivant le 9 avril 2016 que "les attaques du diable, sous différentes formes, ont augmenté... Est-ce un signe que le temps touche à sa fin et qu'il ne veut pas perdre ?"

Le journal comporte 86 pages écrites avant son élection, et 55 autres après.

L'un des passages les plus brefs – et les plus émouvants – du journal de François date du 21 juillet 2013 : "Le 13 mars, ils m'ont élu pape."