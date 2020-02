Le pape François appelle "le monde riche" à "mettre fin à la pauvreté"

La planète est en mesure de vaincre les inégalités, a assuré le souverain pontife.

Le pape François au Vatican, le 5 février 2020. ( AFP / ANDREAS SOLARO )

"Nous ne sommes pas condamnés à l'inégalité ni à la paralysie face à l'injustice. Le monde riche et une économie prospère peuvent et doivent mettre fin à la pauvreté", a déclaré le pape François, mercredi 5 février, aux participants d'une conférence au Vatican sur l'économie solidaire et l'inclusion.

"Nous devons être conscients que nous sommes tous responsables. Si la pauvreté extrême existe au milieu de la richesse - elle aussi extrême - c'est parce que nous avons permis que le fossé s'élargisse pour devenir le plus grand de l'histoire ", a poursuivi le souverain pontife lors d'une intervention qui n'était pas programmée. "Les personnes pauvres dans les pays fortement endettés souffrent d'une forte pression fiscale et d'une coupe des services sociaux", a également dénoncé celui qui a fait de la lutte contre la pauvreté et les inégalités un thème central de son pontificat.

Parmi les dizaines de participants à cette conférence figuraient, entre autres, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, le ministre français des Finances, Bruno Le Maire ou encore son homologue argentin Martin Guzman. Dans son intervention, Mme Georgieva a voulu reprendre le message du pape. " Quelle sont les nouvelles priorités pour l'économie globale ? Laissez-moi vous donner une courte réponse, avec les mots du pape François: la première tâche est de mettre l'économie au service des gens ", a-t-elle déclaré.

La directrice générale du FMI a ainsi plaidé pour " réduire les inégalités dans les opportunités ", ce qui signifie "investir dans les gens, pas seulement dépenser davantage pour les écoles, mais également améliorer la qualité de l'enseignement". Elle a souhaité aussi une " mondialisation de l'espoir ", la lutte contre la corruption ou l'évasion fiscale, soulignant cependant qu'"aucun des défis économiques que nous affrontons aujourd'hui ne sera important dans 20 ans si nous n'affrontons pas aujourd'hui le défi du changement climatique", un autre thème cher au pape argentin.