Le pape François a passé une "nuit calme" et son état est "stable", selon le Vatican

Un homme prie au pied de la statue de Jean-Paul II devant l'hôpital Gemelli à Rome où est soigné le pape François pour une pneumonie, le 9 mars 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le pape François a passé une "nuit calme" à l'hôpital, a déclaré le Vatican dimanche, après avoir révélé que l'homme de 88 ans réagissait bien au traitement de la pneumonie.

"La nuit a été calme, le pape se repose", a déclaré le Vatican dans son point matinal concernant le souverain pontife, qui se trouve dans une suite papale spéciale à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février.

Le chef de l'Église catholique a souffert de plusieurs crises respiratoires depuis son admission, mais n'en a pas eu depuis plusieurs jours, le Vatican qualifiant son état de "stable".

Le Vatican a déclaré samedi que François réagissait bien au traitement et qu'il avait connu "une légère amélioration graduelle".

Bien que François n'ait pas de fièvre, ses médecins souhaitent voir les mêmes résultats positifs "dans les prochains jours" avant de donner un pronostic.

Ces dernières années, François a souffert d'une série de problèmes de santé, allant d'une opération du colon en 2021 à une hernie en 2023, mais il s'agit de l'hospitalisation la plus longue et la plus grave de son pontificat.

Lors de ses précédents séjours à l'hôpital Gemelli, le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde s'est rendu sur un balcon pour la prière hebdomadaire de l'Angélus du dimanche.

Mais il n'a pas assisté aux trois derniers et devrait manquer le quatrième.

Le bureau de presse du Vatican a déclaré samedi que l'Angélus serait prononcé ce dimanche "de la même manière" que les semaines précédentes, lorsqu'il était publié sous forme de lettre à midi.