Le pape François, 84 ans, opéré d'une inflammation du colon

Pope Francis turns to leave after delivering the Sunday Angelus prayer from the window of his study overlooking St.Peter's Square at the Vatican on July 4, 2021. ( AFP / Andreas SOLARO )

Le pape a été admis à l'hôpital A. Gemelli de la capitale italienne où il doit subir "une intervention chirurgicale programmée pour une sténose diverticulaire symptomatique du colon", a indiqué un communiqué du Vatican.

Il s'agit d'une inflammation potentiellement douloureuse des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l'appareil digestif et dont la fréquence augmente avec l'âge.

Une des complications possibles de cette affection est la sténose, c'est-à-dire un rétrécissement de l'intestin.

Le pape est arrivé vers 15H00 (13H00 GMT) en voiture, accompagné d'un proche collaborateur, selon le quotidien catholique Avvenire.

De nombreux médias se trouvaient dimanche après-midi aux abords de l'hôpital dont les entrées étaient gardées par des policiers, selon un journaliste de l'AFPTV sur place.

Un bulletin de santé sera publié à l'issue de l'opération dirigée par le professeur Sergio Alfieri, chef de l'unité de chirurgie digestive complexe de l'établissement.

En visite d'Etat en France, le président italien Sergio Mattarella a envoyé un message de soutien au pape en lui transmettant "les pensées affectueuses de tous les Italiens".

Et les messages de solidarité affluaient sur le site Facebook de l'agence officielle du Vatican. "Que l'Esprit Saint guide la main du chirurgien", écrivait par exemple Pina, une fidèle sicilienne.

Né le 17 décembre 1936 en Argentine, Jorge Bergoglio s'est fait enlever le lobe supérieur du poumon droit à l'âge de 21 ans en raison d'une pleurésie. Il souffre de problèmes à une hanche et de sciatique.

Dimanche midi, il a célébré la traditionnelle prière dominicale Regina Coeli à la fenêtre de la résidence Sainte-Marthe pour les fidèles rassemblés sous un soleil de plomb sur la place Saint-Pierre.

A view of the Policlinico A. Gemelli Hospital in Rome, where Pope Francis arrived in the early afternoon to undergo surgery on July 4, 2021.His Holiness Pope Francis went to the Policlinico A. Gemelli hospital in Rome where he will undergo a scheduled surgery for a symptomatic diverticular stenosis of the colon. ( AFP / Andreas SOLARO )