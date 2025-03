Le pape fera dimanche sa première apparition publique depuis mi-février

Le pape François salue la foule lors de la prière de l'Angélus, le 2 février 2025 au Vatican ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape François fera dimanche un salut et une bénédiction depuis une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome, sa première apparition publique depuis son hospitalisation le 14 février pour une double pneumonie.

"Le pape François a l'intention de faire un salut et une bénédiction depuis l'hôpital Agostino Gemelli de Rome à la fin de (la prière hebdomadaire de) l'Angélus, qui sera publiée sous forme écrite comme ces dernière semaines", a annoncé samedi le service de presse du Vatican.

Le pape, âgé de 88 ans, n’a plus présidé la prière de l’Angélus depuis le 9 février, manquant ce rendez-vous les cinq semaines suivantes, une première depuis son élection en mars 2013.

La prière de l'Angélus est normalement célébrée par le pape tous les dimanches à midi (11H00 GMT) en public depuis une fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre, où sont généralement massés des fidèles venus pour le voir et l'écouter.

Devant l'hôpital Gemelli samedi, des croyants interrogés par l'AFPTV se sont réjouis à la perspective de revoir enfin Jorge Bergoglio.

"Cette nouvelle me rend très heureuse, je suis personnellement très attachée à ce pape (...) Donc rien que de le voir, c'est déjà beau, et je crois que c'est aussi le cas pour tous les fidèles et tous ceux qui l'aiment", a confié Paola Camicia, une fonctionnaire vivant à Rome.

Pour Ilka Carpio, née au Venezuela mais habitant en Toscane, c'est une nouvelle "fantastique, vraiment!" "Vivement que le pape puisse sortir car nous avons encore besoin de ses paroles", a-t-elle ajouté.

Le pape n'a pas été vu en public depuis le 14 février, et une seule photo de lui a été publiée par le Vatican depuis cette date.

Le cliché publié dimanche dernier, pris de trois quarts dos, le montre dans un fauteuil roulant, vêtu d'une chasuble blanche et d'une étole pourpre, le regard orienté vers le bas face à un autel dans la chapelle de son appartement à l'hôpital Gemelli. L'expression de son visage n'y était donc pas visible.

- Des précédents -

Le Vatican avait aussi diffusé le 6 mars un bref message audio dans lequel le pape remerciait d'une voix affaiblie les fidèles pour leurs prières.

L'annonce de la première apparition publique de François intervient alors que le Vatican a fait état de progrès récents de sa santé, après avoir craint que sa vie ne soit menacée par cette double pneumonie.

"L'amélioration de l'état clinique du Saint-Père est confirmée", a ainsi écrit le Vatican dans son dernier bulletin médical publié mercredi. La pneumonie de François n'a pas été "éliminée", mais est désormais "sous contrôle", avait-il été alors précisé.

Ce n'est pas la première fois que le pape fera une apparition depuis l’hôpital Gemelli: le 11 juillet 2021, François avait récité la prière de l’Angélus sur le balcon de son appartement situé au 10e étage après une opération du côlon, devant des fidèles et des journalistes.

En juin 2023, après son opération d’une hernie abdominale, il avait récité l’Angélus au Gemelli de manière privée, sans apparaître au balcon.

Au cours de ses 26 ans de pontificat (1978-2005), le pape Jean-Paul II avait lui aussi récité à plusieurs reprises l’Angélus depuis le Gemelli, à la fois via des enregistrements audios et des apparitions au balcon.

La maladie et la longue hospitalisation de François ont soulevé des questions sur qui pourrait diriger le programme chargé des événements religieux menant à Pâques (qui tombe cette année le 20 avril), la période la plus sacrée du calendrier chrétien. Le Vatican a indiqué mercredi qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise à cet égard.

François est sujet à des maladies respiratoires et a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse. Malgré ses récentes améliorations, le Vatican n'a pas indiqué à quelle date il pourrait sortir de l'hôpital.