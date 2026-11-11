Le pape évoque son opération, dénonce face aux jeunes les "idoles" de l'apparence et du plaisir

Le pape Léon XIV célèbre une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Le pape Léon a évoqué mardi son opération récente, mais pour faire l'éloge de la "persévérance" pastorale, avant de rencontrer une foule de jeunes Argentins, les exhortant à résister aux "idoles" d'aujourd'hui, comme le succès, l'apparence, la quête du plaisir.

A Cordoba (nord), où il s'adressait aux évêques, prêtres, séminaristes et religieux locaux, au troisième jour de sa visite en Argentine, le souverain pontife a mentionné, brièvement, sa "récente hospitalisation".

Mais pour aussitôt affirmer que "ni l'âge ni les limites du corps ne peuvent éteindre le zèle : nos forces peuvent s'épuiser, mais jamais la puissance de Dieu".

Aussi, il a encouragé l'Eglise et ses serviteurs à la "persévérance au milieu de la souffrance", malgré parfois "la fidélité éprouvante" de le vie sacerdotale.

Le pape de 71 ans effectue en Uruguay, en Argentine jusqu'à mercredi, puis au Pérou, une intense tournée de 12 jours en Amérique latine, son premier voyage depuis son opération il y a quatre semaines pour un cancer du poumon.

"Avec vos blessures"

Mardi, il a enchaîné les rendez-vous convoquant des foules à chaque fois impressionnantes.

En soirée à Buenos Aires, dans une "veillée" avec la jeunesse, en réalité un meeting monstre de plus d'un million de personnes (selon les autorités), il a appelé les jeunes "à rester debout face aux idoles de notre temps", comme "le succès à tout prix, l'argent, l'obsession de l'apparence, la popularité ou la quête effrénée du plaisir".

"Aujourd'hui (...) des idoles se dressent pour réclamer notre adoration", leur a-t-il lancé, évoquant aussi "la pornographie et diverses substances". "Ne vous agenouillez pas devant ce qui ne peut vous donner la vie ! Et si jamais vous êtes tombés, relevez-vous !"

Il a en aussi montré du doigt les réseaux sociaux, où "pour obtenir l'approbation des autres, nous pouvons aller jusqu'à mentir, trahir ou humilier quelqu'un".

Auparavant, Léon XIV avait écouté plusieurs témoignages de jeunes dont celui ému d'Agustin, 25 ans, harcelé dans son école privée parce qu'il "ne pouvait avoir les meilleures baskets ni les mêmes vêtements" que ses camarades. Puis qui a basculé dans l'alcool et la drogue, avec des plus âgés, "pour ne pas me sentir seul", mais "important".

"Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait (...) il y a une place pour vous dans l'Église ! Avec vos questions, vos blessures et votre histoire", a lancé Léon XIV.

Dans la multitude enthousiaste, oscillant entre les chants, les sourires, les larmes d'émotion aussi, les propos du pape trouvaient un clair écho.

"J'ai l'impression que par moment on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a, et qu'avec ces réseaux on cherche à être meilleurs, à avoir plus tout le temps. Alors qu'il faut parfois s'arrêter, et remercier", confiait à l'AFP Benjamín Pueyrredon, étudiant de 18 ans.

"Des gens ne se montrent pas tels qu'ils sont", abondait Benjamín Paz, âgé de 19 ans. "Les réseaux, c'est beaucoup ça, se montrer aux autres. Alors que c'est fondamental d'être authentique".

"Soyez saints !"

Dans la matinée en périphérie de Cordoba, deuxième ville du pays, Léon XIV a célébré devant 650.000 fidèles sa deuxième messe en plein air.

La veille à Buenos Aires, l'office avait rassemblé près de 2,5 millions de personnes, l'assistance la plus massive de son pontificat.

Dans son homélie mardi, il a appelé les Argentins à "être saints", en s'inspirant de saints argentins dédiés à "la construction d'une patrie fraternelle et solidaire", telle la missionnaire laïque jésuite Maria Antonia de Paz y Figueroa, dite "Mama Antula" (1730-1799).

Une fidèle attend le pape Léon XIV qui doit célèbrer une messe géante à Cordoba, en Argentine, le 10 novembre 2026 ( AFP / Diego Lima )

Ce message d'union a été une attente forte, récurrente, de la visite du pape, exprimée par nombre d'Argentins à l'AFP ces derniers jours, dans une société encline aux tensions sociales et à la polarisation politique.

"Dans ce pays, nous ne sommes pas unis, nous ne luttons pas comme un peuple uni. J'espère que (le pape) nous aidera à nous unir", confiait à l'AFP Walter Luna, ouvrier de 46 ans, à la messe de Cordoba avec ses quatre enfants dont un petit de 3 ans.

Dans une énième référence depuis trois jours à son prédécesseur argentin François, Léon XIV a aussi demandé à l'Église catholique et ceux qui la servent de continuer à "faire du bruit", reprenant une célèbre injonction faite par François en 2013 aux Journées mondiales de la Jeunesse.

Et le même pape, qui a souvent mis en garde contre les risques de l'intelligence artificielle, a invité le clergé à utiliser les nouvelles technologies et être "créatifs", pour "trouver de nouvelles façons de continuer à prêcher".