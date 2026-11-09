Le pape en Argentine : "le progrès d'une nation" se mesure à sa façon de traiter le handicap

Le pape Léon XIV salue une femme en situation de handicap lors d'une visie au foyer résidentiel Cottolengo à Claypole, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Les perdants économiques dimanche, les handicapés lundi : le pape Léon XIV a lancé un nouveau message fort contre l'exclusion pour son deuxième jour en Argentine, affirmant que "le progrès d'une nation se mesure" à sa façon de traiter le handicap, thème politiquement sensible sous l'austérité budgétaire du président Milei.

"Le progrès d'une nation se mesure (...) à l'accueil qu'elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques", a lancé le souverain pontife, qui visitait une institution caritative accueillant 410 résidents aux handicaps lourds, à Claypole, à une heure de Buenos Aires.

Juste avant sa visite, fermée au public, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient massées sur un trajet d'un kilomètre, effectué en papamobile par Léon XIV. Une foule enthousiaste, à la fois émue et fière de la visite du pape aux handicapés.

"Il faut toujours penser aux plus humbles de notre patrie, qui aujourd'hui sont tellement abandonnés", a dit à l'AFP Ana Trucco, étudiante de 22 ans. "Que le pape Léon vienne, avec l'héritage de (son prédécesseur argentin) François, parler à ces gens-là, ça me paraît extrêmement important".

"Triompher de l'exclusion"

Le Cottolengo de Claypole, fondé en 1936, est un foyer aux airs de village avec ses rues, sa place centrale, son église, qui héberge des résidents aux handicaps lourds multiples, neurologiques ou psychomoteurs, entourés par 380 aidants.

Des fidèles rassemblés à Claypole, devant une fresque murale du pape Léon XIV, dans la province de Buenos Aires, le 9 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Luis ROBAYO )

Les valeurs "de dignité, d'intégration et d'amitié" de lieux comme le Cottolengo "ont beaucoup à apporter à nos sociétés, souvent guidées uniquement par la recherche de la réussite économique ou le culte de l'apparence physique", a poursuivi Léon XIV.

Il a formulé le souhait "que l'Argentine soit capable d'accomplir de grandes oeuvres de charité, comme nous le voyons ici, où l'amour du Christ triomphe de l'individualisme et de l'exclusion".

Au cours de son passage d'environ une heure, il a reçu les témoignages de deux résidentes, et visité, à l'écart des caméras, un pavillon hébergeant les personnes aux plus lourds handicaps.

"Pendant de longues années, j'ai parcouru beaucoup de lieux pour chercher un endroit où vivre (...) Jusqu'au jour où j'ai connu le Cottolengo", a dit au pape, dans son fauteuil de grande dépendance, Marta Torres, aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, abandonnée par sa mère à l'enfance.

Un drapeau représentant le pape Léon XIV et les armoiries du Vatican devant le foyer résidentiel Pequeno Cottolengo Don Orione, à Claypole, dans la province de Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / Alejandro PAGNI )

"Le Cottolengo a été pour moi un phare qui a illuminé ma vie. Pas seulement un lieu pour vivre, mais un endroit où j'ai été accueillie, hébergée et aimée", a-t-elle poursuivi, une aidante lui soufflant à l'oreille son bref témoignage.

"On m'a aidée à ne plus me sentir rejetée, parce qu'à force d'aller et venir, de chercher sans trouver, je me sentais mise de côté. Mais ici, je me sens tellement heureuse que tout va bien, tout cela est derrière moi", a conclu Marta, avant de remettre au pape un livre qu'elle a écrit sur sa vie.

Handicap vs Mathématique

Le coup de projecteur papal sur Cottolengo, surnommé "la petite ville de la charité", intervient dans la foulée d'un débat budgétaire crispé en Argentine sur le handicap.

Le pape Léon XIV salue une femme en situation de handicap lors d'une visie au foyer résidentiel Cottolengo à Claypole, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

L'exécutif de l'ultralibéral Milei prévoyait une réforme du régime de prestations, dénoncée par des associations et l'opposition comme un ajustement budgétaire déguisé.

La Commission épiscopale s'était fendue d'un rappel à l'ordre, estimant dans un texte intitulé "la fragilité qui nous humanise", que "face à la fragilité, la réponse de l'État ne doit pas se réduire à une équation mathématique".

"Les personnes en situation de handicap sont une priorité pour le gouvernement", avait dû rassurer le porte-parole présidentiel, en pleine polémique.

Des tractations parlementaires, depuis, ont finalement permis de maintenir, pour 2027, le budget d'une "loi d'urgence du handicap" adoptée en 2025. A temps pour la venue du souverain pontife.

Le pape de 71 ans est arrivé dimanche en Argentine, deuxième étape, entre Uruguay et Pérou, d'une intense tournée de 12 jours en Amérique latine, son premier voyage après une opération pour un cancer du poumon il y a quatre semaines.

Dimanche, dans un discours à tonalité sociale marquée devant les autorités civiles dont Javier Milei, il a affirmé que l'économie doit être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie". Message fort, dans un pays où l'Église locale a souvent critiqué le coût social de l'austérité du gouvernement ultralibéral actuel.