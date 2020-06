Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le pape écrit au champion handisport Zanardi que sa vie est une "leçon d'humanité" Reuters • 24/06/2020 à 17:20









LE PAPE ÉCRIT À ZANARDI QUE SA VIE EST UNE "LEÇON D'HUMANITÉ" ROME (Reuters) - Le pape François a écrit au champion handisport et ex-pilote automobile Alessandro Zanardi, hospitalisé en soins intensifs après avoir été grièvement blessé à la tête dans un accident de paracyclisme vendredi en Italie, pour lui dire que sa vie était une "leçon d'humanité". Dans cette lettre manuscrite publiée par la Gazzetta dello Sport, François écrit à Alessandro Zanardi, amputé des deux jambes après un accident lors d'une course de Champ Car en Allemagne en 2001, qu'il a fait "du handicap une leçon d'humanité". Après sa double amputation, Alessandro Zanardi, qui a aussi piloté en Formule Un, s'est lancé dans le paracyclisme, discipline dans laquelle il a remporté quatre titres de champion paralympique, deux à Londres en 2012 et deux autres à Rio en 2016. Cette reconversion et son sourire permanent lui valent une grande popularité aussi bien auprès des amateurs de sport que dans l'ensemble de l'Italie, où son accident vendredi a suscité une forte émotion. "Cher Alessandro, votre histoire est un exemple de la façon de recommencer après un arrêt soudain", écrit le pape. "Par le biais du sport, il a enseigné comment vivre la vie en tant que protagoniste, faisant du handicap une leçon d'humanité. Merci de donner de la force à ceux qui l'ont perdue. En ce moment douloureux où je suis proche de vous, je prie pour vous et votre famille." Alessandro Zanardi est soigné à l'hôpital Santa Maria alla Scotte à Sienne. Le dernier communiqué de l'établissement, en date de mardi, précise qu'il est toujours dans un état grave mais stable. (Brian Homewood; version française Bertrand Boucey)

