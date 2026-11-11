Le pape arrive au Pérou, sa patrie d'adoption

Des drapeaux du Vatican et du Pérou flottent aux fenêtres du cockpit d'un avion d'Aerolíneas Argentinas transportant le pape Léon XIV, lors de son atterrissage sur la base aérienne du Callao, au Pérou, le 11 novembre 2026 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Le pape Léon XIV est arrivé mercredi au Pérou, un pays qui lui est particulièrement cher pour y avoir vécu pendant près de vingt ans, dernière étape d'une intense tournée en Amérique du Sud après l'Uruguay et l'Argentine.

Le pontife américain, qui dispose aussi de la nationalité péruvienne, a atterri au cours de l'après-midi sur la base aérienne du Callao, près de Lima. Un drapeau du Vatican et un autre du Pérou flottaient aux fenêtres du cockpit de l'avion papal.

Récemment opéré pour retirer une tumeur cancéreuse, le chef de l'Église catholique, âgé de 71 ans, va enchaîner jusqu'à lundi les visites, messes et rencontres aux quatre coins du pays, du nord aride aux Andes, en passant par l'Amazonie.

Parmi les fidèles rassemblés dans le quartier de Breña, le long du parcours qu'empruntera la papamobile, Mateo Flores, un électricien de 68 ans vêtu d'un tee-shirt à l'effigie du pontife, se réjouit du retour de Robert Prevost.

"Le pape ne vient pas, il rentre à la maison. Le pape fait partie du Pérou", lance-t-il à l'AFP. "Il vient rendre visite aux siens, retrouver son peuple", ajoute-t-il.

Devant la basilique Marie-Auxiliatrice, les fidèles ont commencé à affluer tôt, agitant des drapeaux du Vatican et des peluches représentant le pontife aux cris de "Léon notre ami, le Pérou est avec toi !"

C'est de là que Léon XIV entamera son parcours en papamobile vers le palais présidentiel, où il doit s'entretenir avec Keiko Fujimori, avant un discours devant les autorités et la société civile au Grand Théâtre national.

Au-delà de la ferveur suscitée par son retour, certains fidèles espèrent un message de réconfort dans un pays frappé par la criminalité et l'extorsion.

"situation d'urgence"

"Nous voulons qu'il répande ses bénédictions sur notre pays qui traverse une situation d'urgence en raison de la criminalité, des assassinats commandités et de l'insécurité", explique Martha Cruz, une comptable de 56 ans venue avec sa belle-mère.

Entre 2018 et 2025, le nombre d'homicides est passé de 1.000 à 2.600 par an au Pérou, tandis que les plaintes pour extorsion ont bondi de 3.200 à 26.500, selon des données de la police.

À cette insécurité, s'ajoute une instabilité politique chronique : Keiko Fujimori, arrivée au pouvoir fin juillet, est la neuvième dirigeante du pays en dix ans.

Fille de l'ancien président Alberto Fujimori, dont elle revendique l'héritage, elle est à la tête d'un pays encore marqué par les violations des droits humains commises sous le régime de son père (1990-2000).

Le pape a été profondément marqué par ses années au Pérou, pays dont il a acquis la nationalité en 2015. Il y a côtoyé la pauvreté, critiqué à plusieurs reprises les autorités et défendu l'environnement.

En Argentine, Léon XIV a suscité un immense engouement et réuni dans la matinée plus de 3 millions de personnes, selon les autorités locales, pour sa dernière messe à Luján, principal lieu de pèlerinage du pays.

Après Lima, Léon XIV se rendra vendredi et samedi à Chiclayo, ville du nord du pays dont il a été l'évêque pendant près de huit ans, entre 2015 et 2023.

Sur la place principale de la ville de 600.000 habitants, d'immenses lettres proclament la cité "ville du pape Léon XIV".

Le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde célébrera une messe dans les pampas de Pimentel, une vaste étendue aride bordant le Pacifique, à une quinzaine de kilomètres de Chiclayo, où sont attendus 1,5 million de fidèles, selon l'évêché local.

Dimanche, il se rendra à Cusco, ancienne capitale inca située dans les Andes, à 3.400 mètres d'altitude, puis dans l'après-midi à Pucallpa, dans l'Amazonie, où il rencontrera notamment des représentants de communautés autochtones.