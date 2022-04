Le pape à Malte en "pélerin" de la paix et de l'accueil

Le pape François est arrivé samedi à Malte pour une visite de deux jours dans l'archipel méditerrannéen de Malte, où il devrait renouveler ses appels à la paix et à l'accueil au moment où des millions d'Ukrainiens affluent en Europe.

L'avion du souverain pontife a atterri peu avant 10H00 (08H00 GMT) à l'aéroport de la capitale La Valette, selon les journalistes de l'AFP à bord. "Merci beaucoup de m’accompagner lors de ce voyage, qui est bref mais qui sera beau", a lancé le pape aux correpondants de presse.

François, 85 ans, prononcera un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique au palais présidentiel. L'après-midi, il rejoindra en catamaran Gozo (nord), l'une des trois îles habitées, où il présidera une prière au sanctuaire national de Ta'Pinu.

Diminué par des douleurs à la hanche et au genou, il a dû utiliser pour la première fois samedi une plateforme élévatrice pour monter à bord de son avion au départ de Rome.

Après Jean Paul II en 1990 et 2001 et Benoît XVI en 2010, François est le troisième pape à visiter Malte. A la veille de sa visite, il s'est présenté en "pèlerin" marchant dans les pas de Saint Paul, patron de l'île, à la rencontre "d'une communauté chrétienne à l'histoire millénaire".

Pope Francis boards his plane from a lift designed for the boarding and off boarding of reduced mobility passengers, on April 02, 2022 at Rome's Fiumicino airport, as he departs for a two-day trip to Malta.Pope Francis heads for a two-day trip to Catholic-majority Malta where he will again highlight the plight of migrants, as the Ukraine war sends a stream of refugees across Europe. ( AFP / Tiziana FABI )