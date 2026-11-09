Le pape à la rencontre des Argentins, 2,5 millions de fidèles à sa messe à Buenos Aires

Le pape Léon XIV salue les fidèles après avoir célébré une messe aux Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo, à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 en Argentine ( AFP / TOMAS CUESTA )

L'engouement populaire a explosé lundi au deuxième jour de la visite du pape Léon XIV en Argentine, où 2,5 millions de fidèles ont assisté à Buenos Aires à sa messe en plein air, la plus massive de son pontificat, devant laquelle il a défendu la famille chrétienne, "pilier au milieu des précarités".

"Aujourd'hui, c'est différent, le pape va nous parler à nous. C'est notre pasteur", disait à l'AFP Carlos Mesada, professeur de 54 ans, au milieu de la multitude attendant l'arrivée du pape entre les chants, guitares, et slogans "Olé, Olé, Olé, Olé, Léon, Léon !".

Après une première journée de visite du pape sans accès au public ponctuée d'engagements officiels, dont une réunion avec le président Javier Milei, Léon XIV est venu lundi à la rencontre des Argentins, réveillant la ferveur d'un pays où la foi catholique décline, mais reste majoritaire (environ 57%, selon une enquête récente).

Dès l'aube, une marée humaine s'est dirigée vers une vaste zone des parcs du quartier de Palermo et des avenues proches, plantées de 33 écrans géants, pour suivre la "messe pour les familles".

Dès la nuit, des fidèles avaient campé aux abords des parcs, venus notamment de la lointaine Patagonie, avec chez beaucoup une pointe de regret "de ne pas avoir eu François", prédécesseur argentin de Léon, qui ne put jamais revenir dans son pays en 12 ans de pontificat.

Le "progrès d'une nation"

"Mais il y a quand même de l'émotion, et tout ce qu'on veut c'est la paix et du travail", confiait Carlos Fuentes, 60 ans, venu de Salta à 1.500 km de la capitale.

Le pape Léon XIV salue les fidèles avant une messe au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 en Argentine ( AFP / JUAN MABROMATA )

Selon les autorités locales, 2,5 millions de personnes ont assisté à l'office.

Dans son homélie, le souverain pontife a défendu la famille chrétienne, qui "plus que jamais (...) représente un pilier au milieu des nombreuses précarités de notre époque", évoquant l'emploi précaire, la violence domestique et les addictions.

Plus tôt lundi, Léon XIV a délivré un deuxième vigoureux plaidoyer social en 48 heures, sur les handicapés, après les exclus économiques la veille.

"Le progrès d'une nation se mesure (...) à l'accueil qu'elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques", a-t-il lancé, dans sa visite à une institution caritative accueillant 410 résidents aux handicaps lourds, neurologiques ou psychomoteurs, à Claypole, à une heure de Buenos Aires.

Sur son chemin, des dizaines de milliers de personnes ont salué son passage en papamobile, une foule enthousiaste, à la fois émue et fière.

"Il faut toujours penser aux plus humbles de notre patrie, qui aujourd'hui sont tellement abandonnés", a dit à l'AFP Ana Trucco, étudiante de 22 ans. "Que le pape Léon vienne, avec l'héritage de François, parler à ces gens-là, ça me paraît extrêmement important".

Les valeurs "de dignité, d'intégration et d'amitié" de lieux comme le Cottolengo "ont beaucoup à apporter à nos sociétés, souvent guidées uniquement par la recherche de la réussite économique ou le culte de l'apparence physique", a poursuivi Léon XIV.

"Une bénédiction, pas un fardeau"

"Vos vies ne sont pas un fardeau pour la société, elles sont une bénédiction, car vous pouvez nous aider à ne pas oublier ce qui constitue le fondement de la dignité de chaque être", a-t-il dit aux résidents.

Le pape Léon XIV salue une femme en situation de handicap au foyer résidentiel Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, à Claypole, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

A l'écart des caméras, il a visité un pavillon hébergeant les personnes aux plus lourds handicaps, puis a reçu le témoignage de deux résidents.

"De longues années, j'ai parcouru beaucoup de lieux pour chercher un endroit où vivre (...) Jusqu'au jour où j'ai connu le Cottolengo", a dit au pape Marta Torres, aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, abandonnée par sa mère à l'enfance.

"On m'y a aidée à ne plus me sentir rejetée, parce qu'à force d'aller et venir, de chercher sans trouver, je me sentais mise de côté. Mais ici, je me sens tellement heureuse que (...) tout ça est derrière moi", a conclu Marta, une aidante lui soufflant à l'oreille son bref témoignage, avant de remettre au pape un livre qu'elle a écrit sur sa vie.

Le coup de projecteur papal sur le Cottolengo, surnommé "la petite ville de la charité", intervient dans la foulée d'un débat budgétaire crispé en Argentine sur le handicap.

Le président argentin Javier Milei assiste à la célébration d'une messe par le pape Léon XIV au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 en Argentine ( AFP / Tiziana FABI )

L'exécutif de l'ultralibéral Milei prévoyait une réforme du régime de prestations, décriée comme une coupe budgétaire déguisée. Réforme finalement suspendue pour 2027, après des tractations parlementaires.

Dimanche, dans un discours devant les autorités dont Javier Milei, le pape a affirmé que l'économie doit être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie". Message fort, dans un pays où l'Église locale a souvent critiqué le coût social de l'austérité du gouvernement ultralibéral.

Le souverain pontife de 71 ans effectue en Uruguay, en Argentine puis au Pérou, une ambitieuse tournée de 12 jours, quatre semaines seulement après une opération pour un cancer du poumon.