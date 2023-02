Le panier anti-inflation "pas enterré", "les discussions se poursuivent"

Le panier anti-inflation n'est "pas enterré" et "les discussions se poursuivent" avec les acteurs de la grande distribution, qui doivent "faire des propositions" au gouvernement sur le meilleur moyen de lutter contre l'inflation alimentaire, a assuré mardi à l'AFP le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont échangé lundi avec les "principaux acteurs de la distribution", y compris ceux qui n'ont "pas montré un entrain particulier" pour la mise en place de ce dispositif censé aider les Français à faire face à la hausse des prix en grandes surfaces depuis un an.

Le gouvernement travaille sur ce projet de "panier" d'une cinquantaine de catégories de produits "au meilleur rapport qualité/prix" depuis la mi-janvier, mais fait face au scepticisme de nombreux acteurs, de certaines enseignes de la distribution et jusqu'à l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir.

Lundi, le gouvernement a demandé aux acteurs du secteur "de faire des contre-propositions susceptibles de répondre à l'objectif de protéger les plus vulnérables", a encore détaillé le cabinet d'Olivia Grégoire à l'AFP, assurant que "les discussions se poursuivent" et que "le projet n'est pas du tout enterré".

Le ministre de l'Economie avait semblé ouvrir la porte lundi à l'abandon de ce panier, en déclarant sur BFMTV: "je ne sais pas si (le résultat des discussions) sera un panier anti-inflation". "Ce sera ce que les distributeurs trouveront de plus utile et de plus efficace."

"J'ai fixé le 15 mars comme date limite pour trouver ensemble une solution opérationnelle sur cette augmentation des prix alimentaires et des prix de grande consommation de manière générale", avait déclaré Bruno Le Maire.