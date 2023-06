Le Panama accuse un cartel de la drogue colombien de contrôler le trafic de migrants dans le Darien

Le chef de la police panaméenne aux frontières (Senafront) a accusé vendredi le cartel de la drogue colombien du "Clan del Golfo" de contrôler le trafic des migrants qui transitent par la dangereuse jungle du Darien, à cheval sur la frontière entre les deux pays.

"Actuellement, tout le trafic de migrants (dans le Darien), selon les rapports de nos services de renseignement, est géré, organisé et développé par l'organisation narco-terroriste du Clan del Golfo, du côté colombien", a déclaré à la presse le chef du Senafront, Oriel Ortega, en présentant une opération visant à combattre les criminels qui rançonnent les migrants.

"Nous avons trouvé des Colombiens qui détroussaient les migrants, nous avons trouvé des Colombiens qui traçaient des sentiers pour éviter ceux où sont nos patrouilles afin d'éviter les contrôles", a insisté M. Ortega.

Le Clan del Golfo, qui dispose d'une milice d'environ 9.000 hommes lourdement armés, étend ses tentacules dans une trentaine de pays et contrôle près de la moitié du trafic colombien de la cocaïne, premier producteur mondial.

L'"Opération Choc" lancée vendredi par le Panama "vise directement l'action criminelle transnationale. Nous invitons la Colombie à faire de même de son côté", a dit le chef du Senafront.

Localisation de la jungle du Darien, entre la Colombie et le Panama, l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, et principaux dangers que doivent affronter les migrants qui la parcourent ( AFP / )