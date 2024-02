Le Panama accueille la 10e conférence mondiale sur la lutte antitabac

Le Panama accueille à partir de lundi la 10e conférence mondiale sur la lutte contre le tabac, dans un contexte où les fabricants tentent d'attirer de plus en plus d'utilisateurs, notamment chez les jeunes, avec de nouveaux produits très addictifs.

Des délégués de plus de 180 pays participeront à cette conférence qui va se pencher sur la publicité pour le tabac ou encore les nouveaux produits, tels que les cigarettes électroniques, très à la mode parmi les jeunes.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le tabac tue actuellement plus de huit millions de personnes par an dans le monde, dont 1,3 million de personnes exposées au tabagisme passif.

Les experts estiment que la lutte contre le tabagisme n'est menée avec l'importance qu'elle mérite. "Le tabagisme cause beaucoup de dégâts et reçoit relativement peu d'attention", déplore auprès de l'AFP Ricardo Fabrega, ancien vice-ministre chilien de la Santé.

Le doyen de la faculté de santé de l'université Santo Tomás de Santiago dénonce en outre l'existence "d'une industrie spécialisée dans l'incitation à la consommation à un âge très précoce".

Selon l'OMS, l'industrie du tabac cible les mineurs avec de nouveaux produits très addictifs.

Le nombre d'adultes qui consomment du tabac dans le monde a régulièrement baissé ces dernières années, s'est cependant réjoui en janvier l'organisation basée à Genève.

En 2022, environ un adulte sur cinq dans le monde fumait ou consommait des dérivés du tabac, contre un sur trois vingt ans auparavant, a rappelé l'organisation.

Mais même si le nombre de fumeurs n'a cessé de diminuer, elle estime que l'objectif d'une baisse de 30% de la consommation entre 2010 et 2025 ne pourra pas être atteint.

Evolution de la prévalence de consommateurs et de consommatrices de tabac dans la population âgée de 15 ans et plus entre 2000 et 2030 (prévisions), par région du monde ( AFP / )