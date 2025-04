Le PAM annonce avoir "épuisé" ses stocks de nourriture à Gaza

Distribution de nourriture à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 24 avril 2025 ( AFP / Bashar TALEB )

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU a annoncé vendredi avoir "épuisé tous ses stocks" à Gaza, où Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire et poursuit ses bombardements, qui ont fait 12 morts dans la matinée selon les secours.

Affirmant vouloir faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages encore retenus dans la bande de Gaza, Israël avait bloqué le 2 mars toute entrée de l'aide humanitaire dans le territoire assiégé, avant de mettre fin deux semaines plus tard à deux mois de trêve.

Le Programme alimentaire mondial (PAM), une des principales organisations internationales fournissant de la nourriture au territoire, a annoncé vendredi avoir livré "ses derniers stocks alimentaires aux cuisines servant des repas chauds dans la bande de Gaza".

"Ces cuisines devraient être totalement à court de nourriture dans les prochains jours, a ajouté le PAM.

Dans la matinée, des frappes israéliennes ont fait 12 morts à Gaza, dont une femme enceinte et ses trois enfants, a annoncé la Défense civile palestinienne.

"Douze martyrs (ont été dénombrés) dans des frappes aériennes israéliennes sur plusieurs zones de la bande de Gaza depuis l'aube", a déclaré à l'AFP un responsable de cette organisation de secouristes, Mohammed Al-Moughair.

Parmi les victimes figure une famille de cinq personnes - un homme, une femme enceinte et leurs trois enfants - tuées à l'aube dans une frappe contre une tente de déplacés dans l'ouest de Khan Younès (sud), selon le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

"Pendant combien de temps est-ce que des civils sans armes continueront d'être pris pour cible dans leurs maisons et leurs tentes?", s'est indigné un membre de la famille, Rami Abu Taima, auprès de l'AFP.

Ramy, un autre Palestinien qui s'identifie sous son seul prénom, a aussi perdu son fils de trois ans dans un bombardement à Khan Younès.

"On ne le trouvait pas. Je suis retourné dans la tente et je l'ai trouvé en feu", dit-il.

- Une offensive "plus vaste" -

Rompant une trêve de deux mois dans la guerre déclenchée il y a plus d'un an et demi, l'armée israélienne a repris le 18 mars son offensive dans la bande de Gaza avec l'objectif déclaré de forcer le Hamas à libérer les otages qui y sont toujours retenus depuis l'attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste contre Israël.

Vendredi, la Défense civile a aussi annoncé que 11 corps supplémentaires avaient été retrouvés dans une maison touchée la veille par une frappe israélienne à Jabalia (nord), portant le bilan de ce bombardement à 23 morts.

Deux autres corps ont aussi été retrouvés dans un commissariat de police de la même ville, également bombardé la veille, portant le bilan de cette autre frappe à 11 morts, a précisé M. Moughair.

Jeudi, l'armée israélienne a confirmé avoir frappé dans le secteur, précisant qu'elle ciblait "des terroristes opérant dans un centre de commandement et de contrôle du Hamas et du Jihad islamique", un groupe allié.

Depuis le début de la guerre, elle multiplie les opérations à Jabalia qu'elle considère comme un bastion du Hamas.

Israël lancera une offensive "plus vaste" dans le territoire palestinien si les otages ne sont pas libérés, a affirmé jeudi le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant général Eyal Zamir, lors d'une visite à Gaza.

Le chef du Commandement militaire américain au Moyen-Orient (Centcom), le général Michael Kurilla, a rencontré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, pour discuter du "renforcement de l'alliance stratégique" entre les deux pays, a indiqué vendredi le ministère israélien.

Selon des chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé du Hamas, au moins 2.062 Palestiniens ont été tués depuis le 18 mars, ce qui porte à 51.439 le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

L'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.218 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Sur les 251 personnes enlevées, 58 sont toujours otages à Gaza dont 34 sont mortes, selon l'armée israélienne.