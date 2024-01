information fournie par So Foot • 15/01/2024 à 23:03

Le palmarès complet de la cérémonie The Best

« LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! LEO ! »

Comme en 2022, la FIFA a élu Lionel Messi joueur de l’année 2023, durant laquelle il aura tout de même inscrit neuf buts en Ligue 1 et fait souffrir les défenses de MLS connues pour leur solidité. Absent, l’Argentin a vu Thierry Henry, maître de cérémonie, lui voler la vedette – et le trophée – toute la soirée. Pep Guardiola, sacré entraîneur de l’année, et Ederson, élu meilleur gardien, ont fait briller Manchester City. À noter que le portier brésilien n’est pas dans l’équipe type puisque la FIFA, qui a ce problème de cohérence chaque saison, lui a préféré Thibaut Courtois. Kylian Mbappé, dépassé par Messi pour le titre individuel, peut se consoler avec une place dans ce onze honorifique disposé en 3-4-4.…

