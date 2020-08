Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LE : Ocampos qualifie Séville, le Chakhtar en demi Reuters • 11/08/2020 à 23:37









LE : Ocampos qualifie Séville, le Chakhtar en demi par Adonis Vesin (iDalgo) Et Ocampos jaillit. Séville a dominé son quart de finale contre Wolverhampton (76 % de possession), sans parvenir à se montrer dangereux. Raul Jimenez aurait pu permettre à son équipe d'ouvrir le score, mais le Mexicain a raté son penalty (13e). Finalement, c'est une tête de Lucas Ocampos (88e, 1-0) qui permet aux Sévillans de défier Manchester United dimanche (21 h). Le Chakhtar a eu beaucoup moins de mal à tamponner son billet pour le dernier carré (4-1). Les Ukrainiens menaient 2-0 à la mi-temps (Moraes 2e, Taison 22e) avant d'inscrire deux buts supplémentaires dans le deuxième acte (Patrick 75e, Dodo 88e). L'ancien Stéphanois Ricky a réduit l'écart en toute fin de match (90'+2). Donetsk rencontrera l'Inter Milan lundi soir (21 h). Après les résultats du soir, le Stade Rennais est directement qualifié en phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine.

