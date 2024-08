Le numéro vert "canicule" activé par le ministère de la Santé

Le numéro vert "canicule", qui permet d'obtenir des conseils "pour se protéger et protéger son entourage" des fortes chaleurs, est activé samedi à partir de 14H00 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Le numéro vert "canicule", qui permet d'obtenir des conseils "pour se protéger et protéger son entourage" des fortes chaleurs, est activé samedi à partir de 14H00, a annoncé le ministère de la Santé.

Joignable au 0800.06.66.66 de 8H00 à 19H00, le numéro de téléphone gratuit +Canicule Info service+ est mis en place jusqu'à la fin de l'épisode de canicule, détaille le communiqué du gouvernement.

Samedi, 16 départements sont en vigilance orange canicule et 26 en vigilance jaune. "Cette deuxième vague de chaleur de l'été, qui touche actuellement la moitié sud du territoire, va s'intensifier demain et en début de semaine prochaine", précise le ministère.

"Cet épisode caniculaire nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", ajoute-t-il.

Il rappelle quelques conseils: rester au frais ou passer plusieurs heures par jour dans un lieu rafraîchi, boire de l'eau sans attendre d'avoir soif, s'humidifier et se ventiler le corps plusieurs fois par jour, fermer les volets et les fenêtres aux heures les plus chaudes et quand il fait plus chaud dehors qu'à l'intérieur, manger frais et équilibré, éviter l'alcool ou encore prendre des nouvelles des plus fragiles.

Dans son bulletin, Météo France a précisé vendredi qu'il s'agissait d'un "épisode caniculaire non exceptionnel mais assez durable".

"Des températures maximales souvent supérieures à 35°C le long de la Garonne, du Rhône" sont attendues samedi, ainsi que "des pointes supérieures à 38°C en Languedoc/Roussillon", avec des températures minimales "supérieures à 20°C sur le pourtour méditerranéen et en vallée du Rhône, (et) des pointes à 24/26°C sur les littoraux".