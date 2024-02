Le numéro un mondial Mowi n'a jamais autant produit de saumon qu'en 2023

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le numéro un mondial du saumon d'élevage, le norvégien Mowi, a fait état mercredi d'une production record en 2023 et confirme viser le cap symbolique des 500.000 tonnes cette année.

Son bénéfice net annuel a atteint 397,5 millions d'euros contre 755,4 millions un an plus tôt en raison d'une fiscalité alourdie par la mise en place en Norvège d'une nouvelle taxe sur l'utilisation des eaux du pays par les fermes aquacoles.

Sinon, l'année 2023 a été celle de tous les records avec une production au plus haut à 475.000 tonnes et un résultat d'exploitation et un chiffre d'affaires annuels sans équivalent, à respectivement 1,03 et 5,51 milliards d'euros.

Le directeur général Ivan Vindheim a salué "une performance exceptionnelle dans les trois secteurs d'activité de Mowi: l'élevage, les produits de grande consommation et l'alimentation" animale.

Si la production a augmenté de 2,4% sur un an, le prix du saumon est resté proche de niveaux record, faisant preuve de fermeté en particulier en Europe.

Leader du saumon atlantique, Mowi élève l'essentiel de son poisson dans des fermes aquacoles en Norvège mais dispose aussi d'actifs au Chili, au Canada, en Ecosse, en Irlande, en Islande et aux îles Féroé.

Le groupe basé à Bergen, sur la côte ouest du pays scandinave, a répété son objectif de produire 500.000 tonnes de saumon cette année, rappelant qu'en 2018, sa production n'était encore que de 375.000 tonnes.

Sa croissance annuelle aura donc atteint 4,9% contre 2,9% pour l'ensemble du secteur, a-t-il souligné.

Mowi figure parmi les six producteurs norvégiens suspectés par l'UE d'avoir abusé de leur position dominante et de s'être entendus afin de fausser la concurrence sur le marché européen entre 2011 et 2019.

La Commission a ouvert une enquête qui, si ces soupçons sont étayés, pourrait se traduire par une amende susceptible d'atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial de ces entreprises.

Mowi et les autres groupes ont tous démenti.

En milieu de matinée, l'action prenait 4,58% à la Bourse d'Oslo.