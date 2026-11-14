Le numéro 7 de Cristiano Ronaldo réattribué

Une décision temporaire. Après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo début novembre, son mythique numéro 7 a déjà été réattribué puisque les instances interdisent de laisser un trou dans la numérotation officielle. C’est donc Carlos Forbs qui jouera avec le numéro 7 cousu dans le dos face au Danemark ce samedi soir, selon la presse portugaise. Une solution qui devrait toutefois n’être que temporaire .

Rafael Leão pressenti pour en hériter définitivement

Absent de ce rassemblement en raison d’une déchirure musculaire à la cuisse droite, Rafael Leão devrait devenir le véritable détenteur du numéro 7 lors des prochaines trêves internationales selon A Bola . C’est d’ailleurs le joueur de Galatasaray qui avait joué avec ce flocage contre le Danemark, lorsque Cristiano Ronaldo avait quitté la sélection en plein milieu du rassemblement fin septembre. Le Portugal a par ailleurs annoncé un nouveau flocage spécial pour son numéro 7 qui sera désormais représenté avec un tiret.…

LB pour SOFOOT.com