Le numérique à tout prix ? La Norvège revoit sa copie

Un enseignant utilise un tableau blanc interactif, tandis que des élèves travaillent sur des ordinateurs portables dans une salle de classe à Oslo, le 15 novembre 2023 en Norvège ( NTB / Gorm Kallestad )

Lorsqu'il avait choisi de mettre les iPad de côté pour revenir au crayon et au papier dans sa classe, cet enseignant norvégien avait été mis à l'index. Trois ans plus tard, c'est la Norvège toute entière qui opère un tournant similaire.

Après avoir fait une large place aux écrans à l'école, le royaume scandinave remet les manuels scolaires au goût du jour dans l'espoir d'inverser la nette dégradation des compétences de ses élèves.

Cette volonté de reprendre la maîtrise du numérique plutôt que d'en subir les conséquences dépasse le seul cadre scolaire dans ce pays adepte de technologies.

"Il y a lieu de penser que l'introduction des écrans à l'école s'est faite trop rapidement, sans que nous disposions au préalable de connaissances suffisantes sur leurs effets et sur ce qui constitue un bon usage pédagogique des appareils numériques", déclare à l'AFP le ministre de la Numérisation, Torgeir Micaelsen.

Pendant près de 20 ans, la Norvège a poussé l'introduction du numérique dans les salles de classe, un phénomène encore accentué pendant le Covid. Depuis 2023, les écoles primaires d'Oslo étaient même censées équiper chaque élève d'un appareil numérique.

Enseignant de CE2, Pål Ludvig Finstad s'était éloigné de la doxa en choisissant un jour de remiser temporairement les tablettes au profit du papier et du crayon pour aider ses élèves qui rencontraient des difficultés de lecture et d'écriture.

"Mon évaluation pédagogique était que les élèves avaient besoin, à ce moment-là, d'une nouvelle approche, et qu'il y avait urgence", déclarait-il en 2024 au journal Klassekampen.

Il en avait récolté un avertissement écrit de la part de la direction.

Des écoliers utilisent des iPad dans la salle de classe d’une école primaire, le 9 octobre 2017 à Trondheim, en Norvège ( NTB / Gorm Kallestad )

Ironie du sort, la municipalité d'Oslo vient d'abandonner sa demande d'un appareil par élève dans le primaire, laissant davantage de latitude aux établissements dans le choix des outils pédagogiques.

"L'écran en lui-même n'est pas le problème. C'est la manière dont il est utilisé, quand l'outil devient plus important que le contenu", réagit auprès de l'AFP Silje Ween, directrice d'une école primaire.

"Tout comme un livre est un outil utile et absolument nécessaire, un iPad peut l'être aussi, mais l'un n'exclut pas l'autre", note-t-elle.

"Rustines"

Les autorités ont, tour à tour, recommandé de réglementer l'emploi dans les écoles des téléphones portables --désormais quasiment banni des salles de classe-- et de n'introduire l'intelligence artificielle que graduellement dans le parcours scolaire.

Une enseignante (c) aide des élèves utilisant leurs ordinateurs portables dans une salle de classe à Oslo, le 15 novembre 2023 en Norvège ( NTB / Gorm Kallestad )

Le gouvernement cherche aussi à inscrire dans la loi l'accès aux manuels scolaires imprimés. Une commission norvégienne sur les écrans avait souligné en 2024 que les élèves comprenaient généralement mieux les textes longs sur papier.

Selon l'enquête Pisa 2025, les élèves norvégiens de 15 ans se situent sous la moyenne de l'OCDE en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences, une première dans les trois domaines simultanément depuis 2006.

La distraction que représentent des écrans omniprésents est évoquée comme l'une des explications possibles.

Cette distanciation -- toute relative -- par rapport aux nouvelles technologies s'étend à d'autres domaines, pour des raisons variées.

Pour protéger sa jeunesse, la Norvège avait annoncé dès 2024 vouloir restreindre l'accès aux réseaux sociaux.

Un projet de loi est attendu d'ici la fin de l'année pour interdire aux moins de 16 ans les plateformes "nocives" comme TikTok, Snapchat et la plateforme de jeux Roblox.

Un élève utilise un iPad pour ses devoirs à la maison, le 25 mars 2020 à Oslo, en Norvège ( NTB / Thomas Brun )

Invoquant les risques d'atteinte à la vie privée, le gouvernement veut aussi interdire temporairement l'utilisation de lunettes connectées dans certains lieux publics comme les parcs, les plages et les écoles.

"Il n'y a pas si longtemps, on mettait le développement des infrastructures numériques sur le même plan que l'invention de l'électricité. Dans notre précipitation, on a peut-être oublié de réguler", analyse Christer Hyggen, sociologue et chercheur à l'université OsloMet.

"Les responsables politiques ont été à la traîne et cherché à résoudre des problèmes complexes avec des rustines", dit-il.

Pour lui, les mesures annoncées restent "superficielles" face à des problèmes de fond que sont la conception addictive des services numériques, le marketing ciblé, le profilage des enfants... Vu leur ampleur, estime M. Hyggen, "le changement de paradigme ne peut se faire qu'à une plus grande échelle : celle de l'Europe".