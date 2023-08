Le nul contre Lorient brise une série folle du PSG

Vous vous souvenez de l’époque où le PSG n’était pas premier ?

Leader de Ligue 1 de la première à la dernière journée la saison passée, une grande première dans l’histoire du championnat de France, le PSG ne réalisera pas pareille performance cette saison. Tenu en échec sur sa pelouse par Lorient (0-0) ce vendredi soir, le club de la capitale ne figurera pas en tête du championnat à l’issue de ce week-end. Un petit événement, puisqu’il s’agit d’une grande première depuis… la deuxième journée de la saison 2021-2022. Au soir du 20 août 2021 pour leur troisième sortie de la saison, les Parisiens s’imposaient en effet à Brest (2-4) et prenaient les commandes. Ils ne les lâcheront plus pendant 74 journées consécutives, voyant passer trois entraîneurs et un paquet de turbulences. Pire, c’est pour l’instant à l’Olympique de Marseille que les Rouge et Bleu cèdent leur position préférée.…

TB, au Parc des princes pour SOFOOT.com