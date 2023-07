Le nouvel écusson du Spezia Calcio suscite la polémique

En effet, ça peut prêter à confusion.

Relégué en Serie B au terme d’un barrage perdu face au Hellas (1-3) et après avoir disputé ses trois premières saisons dans l’élite, le Spezia Calcio a dévoilé un nouvel écusson, qui n’a pas manqué de faire parler. À l’inverse de l’ancien, circulaire, blanc et frappé de l’inscription « Spezia 1906 », cet emblème tout neuf se veut plus sombre, en mettant en avant initiales du club « SC », entrelacées par une police assez étrange et surplombées d’un aigle.…

GD pour SOFOOT.com