Le nouvel archevêque de Paris, Laurent Ulrich, prend ses fonctions

Mgr Laurent Ulrich nouvel archevêque de Paris célèbre les vêpres sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le 23 mai 2022 ( AFP / Bertrand GUAY )

Des vêpres et une messe d'accueil: Laurent Ulrich, le nouvel archevêque de Paris, a pris ses fonctions lundi, dans un diocèse réputé difficile à gouverner, marqué par la démission de son prédécesseur.

Nommé par le souverain pontife le mois dernier, Mgr Ulrich, âgé de 70 ans, succède à Michel Aupetit, après sa démission acceptée début décembre. Ce dernier était contesté pour sa gestion des ressources humaines et plusieurs journaux lui avaient prêté une relation amoureuse avec une femme, qu'il avait catégoriquement démentie.

Symbole de l'importance qu'il porte à ce monument, le nouvel archevêque a d'abord célébré, en milieu d'après-midi, les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Face à ce joyau de l'art gothique, entouré de prêtres et sous l'oeil de fidèles et touristes, il a reçu la crosse épiscopale des mains de Georges Pontier, évêque qui avait la charge du diocèse par intérim depuis le départ de Michel Aupetit.

Auparavant, le chancelier du diocèse a lu la lettre de nomination du pape François lui enjoignant d'être, pour le clergé comme les fidèles parisiens, un "père spirituel et un gardien attentionné et paisible".

Laurent Ulrich s'est ensuite recueilli à l'intérieur du monument, au milieu des échafaudages, l'édifice étant toujours en restauration depuis l'incendie d'avril 2019 qui a l'a partiellement détruit.

Son installation devait se poursuivre en fin de journée avec une messe d'accueil, à l'église Saint-Sulpice (VIe arr), devant quelque 2.000 personnes. Les 500 prêtres du diocèse et les diacres ont été invités, selon le diocèse. Autorités, fidèles et une quarantaine d'évêques seront présents.

"Je lui souhaite une belle réussite dans ses missions", a déjà tweeté Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur chargé des cultes, qui représentera le gouvernement.

- "Besoin de tous" -

Archevêque de Lille depuis 2008, le prélat avait d'abord été étonné de sa nomination. Passé l'effet de surprise, "je commence mon ministère avec le sentiment intérieur d'une paix profonde", a-t-il confié à l'AFP.

Le diocèse de Paris est le plus important de France, avec plus de 500 prêtres en activité, une centaine de paroisses, des laïcs salariés ou bénévoles engagés dans divers mouvements et missions (SDF, migrants...).

Comme le président de la Conférence des évêques de France (CEF) - actuellement Eric de Moulins-Beaufort - le nouvel archevêque est celui qui incarne le premier culte français auprès des autorités politiques, de la société civile et des médias.

Impliqué dans la cause des migrants, homme à la fibre sociale et aux talents d'organisateur reconnus, Mgr Ulrich présente un profil modéré au sein de l'épiscopat catholique, épousant sans réticence les orientations du pape François.

Mgr Ulrich, qui n'est pas du sérail parisien, devra s'attaquer en priorité à apaiser et restaurer l'unité au sein des prêtres et des fidèles de la capitale, dans un diocèse divisé, où les critiques sur le management de Michel Aupetit s'étaient multipliées ces derniers mois. "Il y a dans l'Eglise des groupes variés (...), je vais les rencontrer, être à l'écoute le plus possible. Dans l'Eglise, on a besoin de tous", a souligné le prélat.

Parmi les dossiers dont il hérite figure également la poursuite du chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en dialogue avec l'Etat et sous le regard attentif des fidèles et des nombreux donateurs.

"C'est une grâce qui est faite à l'Eglise de Paris et son archevêque que de recevoir cette cathédrale, dans l'état où elle est, et de l'amener vers la reprise du culte en 2024 et l'ouverture au public. Cela me réjouit beaucoup", a-t-il également confié.

Pour mener à bien ses missions, il ne disposera que des cinq années devant lui, avant sa retraite (fixée à 75 ans par le droit de l'Eglise).

Natif de Dijon, détenteur d'une double maîtrise de philosophie et de théologie, Laurent Ulrich a été ordonné prêtre en 1979 et nommé évêque de Chambéry en 2000.