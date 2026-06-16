Le nouvel affront de Bielsa contre la FIFA

Comment ne pas l’aimer ? Seul sélectionneur à s’être insurgé sur les conditions dans lesquelles se déroule cette Coupe du monde 2026 , Marcelo Bielsa a récidivé. Après avoir rempli une obligation médiatique en regardant par terre et en répondant très brièvement (38 secondes !) à la journaliste Sole Sejas, Le Loco a fait le strict minimum lors de la séance photo officielle de la FIFA pour le Mondial .

Alors que de nombreux de ses confrères et des joueurs ont joué le jeu en lâchant un pas de danse et/ou leur meilleure célébration, l’homme qui aura 71 ans le 21 juillet prochain et va démarrer sa troisième Coupe du monde a préféré regarder de nouveau le sol tout en restant immobile. …

TM pour SOFOOT.com