Le nouveau trophée de la Ligue 3 a un air de rugby

Le nouveau trophée de la Ligue 3 a un air de rugby

Qui dit nouvelle ligue dit nouveau trophée. Après les annonces de son « relooking » (nouveau diffuseur, expérimentations arbitrales, système de barrages…) par la FFF et la LFP, la Ligue 3 continue de parfaire son identité. La troisième division française a dévoilé ce vendredi le visage du « Trophée de France » , la nouvelle coupe que soulèveront les vainqueurs du championnat.

Un nouveau trophée, historique, viendra récompenser le vainqueur de la Ligue 3 🙌 Voici le 𝐓𝐑𝐎𝐏𝐇𝐄́𝐄 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🏆🤩 pic.twitter.com/SJZsCpFuNl…

OC pour SOFOOT.com