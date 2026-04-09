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Le nouveau président de l’OM est connu
information fournie par So Foot 09/04/2026 à 21:26

Le nouveau président de l’OM est connu

Le nouveau président de l’OM est connu

Nouveau logo, nouveau boss, mêmes résultats… Officiel depuis fin mars, mais envisagé depuis de longues semaines, le départ de Pablo Longoria laisse un grand vide au sein de l’Olympique de Marseille. D’après les informations de La Provence , Frank McCourt a jeté son dévolu sur (roulement de tambour) Stéphane Richard !

Vous ne savez pas qui c’est ? Nous non plus. Avec un nom tout droit sorti d’un post LinkedIn bien agaçant, il présente un CV qui l’est tout autant : diplômé d’HEC Paris, ancien PDG d’Orange, ex-directeur de cabinet de Jean-Louis Borloo et de Christine Lagarde et actuel membre du conseil de surveillance du grand port maritime de Marseille. Suffisant pour faire oublier l’Espagnol ? Réponse dès vendredi matin, après la conférence de presse du propriétaire américain.…

EL pour SOFOOT.com

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