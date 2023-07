Le nouveau président de l’AC Ajaccio est connu

Start-up nation.

À 36 ans, Daniele Bufano devient président de l’AC Ajaccio. C’est l’un des plus jeunes à ce poste en France, il a notamment un an de moins que Pablo Longoria. Présent en Corse depuis une dizaine d’année, il a déclaré via les canaux de communication du club : « Le défi qui m’est proposé est captivant ! Après une juste réflexion, j’ai accepté avec enthousiasme la présidence de l’AC Ajaccio. J’arrive très humblement, dans une belle structure, avec une équipe compétente et bien en place. Je vais m’inscrire dans la continuité en sachant qu’il y aura une première phase d’apprentissage avant d’être force de proposition pour nos couleurs. »…

EL pour SOFOOT.com