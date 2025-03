Le nouveau Premier ministre canadien en déplacement en Europe dans un climat tendu avec Washington

Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney pour son premier discours, le 14 mars 2025, à Ottawa ( AFP / Dave Chan )

Le nouveau Premier ministre du Canada, Mark Carney, effectue lundi un premier déplacement à l'étranger à Paris et à Londres, avec comme objectif de renforcer ses alliances en Europe dans un contexte de fortes tensions entre son pays et les Etats-Unis de Donald Trump.

Ce déplacement vise à "renforcer nos liens commerciaux et militaires avec deux de nos partenaires les plus solides et les plus fiables", a déclaré M. Carney dans un communiqué diffusé durant le week-end, alors que les menaces posées par le président américain dominent la vie politique canadienne depuis des semaines.

Le pays de 41 millions d'habitants vit une crise sans précédent dans son histoire: Donald Trump a lancé une guerre commerciale avec son voisin et ne cesse de dire qu'il souhaite que le Canada devienne le "51e Etat américain".

Le chef du gouvernement canadien, qui a succédé à Justin Trudeau vendredi, rencontre d'abord Emmanuel Macron à l'Elysée pour un déjeuner de travail, selon la présidence française.

Les deux dirigeants "mettront l'accent sur leur engagement commun à bâtir des liens économiques, commerciaux et de défense plus solides", souligne le communiqué canadien.

MM. Carney et Macron discuteront également de "la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine" et des "projets au coeur" du "partenariat stratégique" entre les deux pays, précise l'Elysée.

Mark Carney, qui était devenu en 2013 le premier non-Britannique à diriger la Banque d'Angleterre, se rend ensuite à Londres pour rencontrer son homologue Keir Starmer.

Il évoquera avec le Premier ministre britannique "le renforcement de la sécurité transatlantique, la croissance du secteur de l'intelligence artificielle (IA) et les solides relations commerciales" bilatérales, selon le communiqué.

Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial du Canada pour les biens et les services, avec des échanges évalués à 61 milliards de dollars canadiens (40 milliards d'euros).

Une audience avec le roi Charles III, qui est aussi le souverain du Canada, doit également avoir lieu.

- Diversifier les relations commerciales -

Mark Carney, 60 ans, novice en politique et successeur de Justin Trudeau, a déclaré lors de son premier discours officiel que "la diversification de nos relations commerciales" serait une priorité, tout en assurant que le Canada ne ferait "jamais partie des Etats-Unis".

Les droits de douanes imposés par l'administration Trump ont provoqué un électrochoc dans le pays car 75% des exportations du Canada partent vers les Etats-Unis et une guerre tarifaire avec son puissant voisin du sud pourrait causer d'importants dégâts à l'économie canadienne.

Avant son départ pour l'Europe, le Premier ministre canadien a indiqué dimanche avoir eu un échange téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Sur le réseau social X, Mark Carney a expliqué que "le Canada et l'Europe sont de solides partenaires, chose très importante dans une économie mondiale en évolution".

Sur le chemin du retour, il s'arrêtera mardi à Iqaluit, dans le Nunavut, un territoire canadien proche du Groenland, "pour réaffirmer la souveraineté et la sécurité du Canada dans l'Arctique", alors que Donald Trump a maintes fois fait part de son souhait d'annexer le Groenland.